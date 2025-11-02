LIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE

Sinner ha un altro appuntamento importante di una stagione super. Oggi può conquistare il suo quinto titolo 1000 in carriera, e tornare al numero uno nel ranking per almeno una settimana. Davanti a lui sul campo di Parigi-La Défense c'è Felix Auger- Aliassime . Se dovesse batterlo, Jannik farebbe anche un grande favore all'amico Musetti , appena scavalcato dal canadese nella corsa per l'ultimo posto valido per le Finals di Torino. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

15:30

Sinner-Auger-Aliassime 3-1 nel primo set

Sinner tiene a zero il suo turno di battuta con Auger-Aliassime e mantiene la distanza ottenuta con il primo break. Finora ha perso solo un punto al servizio.

15:24

Auger-Aliassime tiene il servizio: Sinner avanti 2-1

Auger-Aliassime questa volta riesce a tenere il servizio, 40-30. Primo errore di Sinner, con un dritto fuori misura.

15:20

Sinner consolida il break: 2-0 con Auger-Aliassime

Sinner consolida il break, 40-15, mettendo a segno anche il primo ace del match.

15:17

Subito break per Sinner con Auger-Aliassime

Comincia nel migliore dei modi Sinner: subito Break su Auger-Aliassime, primo game vinto 30-40.

15:11

Sinner ha scelto di ricevere

Sinner ha vinto il sorteggio, ma come fa spesso, ha scelto di ricevere. Ora è in corso il riscaldamento in campo.

15:04

Sinner e Auger-Aliassime in campo

Sinner e Auger-Aliassime stanno entrando in campo. Atmosfera caldissima sul campo di Parigi-La Défense.

14:51

Sinner e Auger-Aliassime si stanno scaldando in palestra

14:40

Sinner e il cartello di un suo piccolo fan

Tutto pronto per l'inizio del match, i due tennisti stanno effettuando il consueto lavoro di riscaldamento in palestra.

Sinner questa mattina è entrato negli impianti di Parigi-La Défense con un cartello in mano, scritto probabilmente da un suo piccolo fan: "Tu sei il mio ero di tennis, c'era scritto sopra".

14:31

Sinner, questa è la 32ª finale in carriera

Per Jannik Sinner questa è la 32esima finale in carriera: questo sarebbe il primo Masters 1000 vinto nel 2025 dopo le sconfitte a Roma e Cincinnati

14:12

Aliassime, un motivo in più per battere Sinner...

Aliassime ha un motivo in più per centrare la finale: battendo Jannik si assicurerebbe un posto a Torino, volando addirittura al quinto posto nella Race e chiuderebbe definitivamente la porta a Musetti, che a quel punto potrebbe rientrare in corsa solo in caso di forfait di Djokovic. Il canadese ci tiene tantissimo e farà di tutto per esserci.

14:04

Sinner parte favorito con Auger-Aliassime, ma...

L’azzurro parte da favorito, forte anche della striscia di 25 vittorie consecutive indoor. Ma vale la pena ricordare che con un bilancio di 83-29, il canadese è il tennista con più successi al coperto in questo decennio, seguito proprio da Jannik (77-13)

13:54

Il warm up: prima Auger-Aliassime e poi Sinner

Auger-Aliassime è arrivato verso le 11:30 al campo centrale di Parigi-La Défense e si è allenato sul campo centrale, quello dove tra poco sfiderà Sinner. Jannik invece ha svolto il suo warm up un po’ più tardi, intorno alle 12.

13:46

Sinner-Auger-Aliassime, precedenti in parità

Sono in perfetta parità i precedenti tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime: 2-2. Il numero due al mondo però, si è aggiudicato gli ultimi due incontri quest'anno: al Masters 1000 di Cincinnati 6-0 6-2, e agli Us Open 6-1 3-6 6-3 6-4

13:46

Sinner: "Numero uno? Se ci riusciro bene"

Parigi

Sinner non pensa al primo posto. Questo il suo commento dopo la vittoria in semifinale con Zverev: "Numero 1? So che vincendo tornerei lì, ma lo vedo come una conseguenza del mio gioco. Io penso solo alla prestazione: se ci riuscirò, bene. Se no sarà per un’altra volta"