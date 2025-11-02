LIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE
Sinner ha un altro appuntamento importante di una stagione super. Oggi può conquistare il suo quinto titolo 1000 in carriera, e tornare al numero uno nel ranking per almeno una settimana. Davanti a lui sul campo di Parigi-La Défense c'è Felix Auger-Aliassime. Se dovesse batterlo, Jannik farebbe anche un grande favore all'amico Musetti, appena scavalcato dal canadese nella corsa per l'ultimo posto valido per le Finals di Torino. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.
15:30
Sinner-Auger-Aliassime 3-1 nel primo set
Sinner tiene a zero il suo turno di battuta con Auger-Aliassime e mantiene la distanza ottenuta con il primo break. Finora ha perso solo un punto al servizio.
15:24
Auger-Aliassime tiene il servizio: Sinner avanti 2-1
Auger-Aliassime questa volta riesce a tenere il servizio, 40-30. Primo errore di Sinner, con un dritto fuori misura.
15:20
Sinner consolida il break: 2-0 con Auger-Aliassime
Sinner consolida il break, 40-15, mettendo a segno anche il primo ace del match.
15:17
Subito break per Sinner con Auger-Aliassime
Comincia nel migliore dei modi Sinner: subito Break su Auger-Aliassime, primo game vinto 30-40.
15:11
Sinner ha scelto di ricevere
Sinner ha vinto il sorteggio, ma come fa spesso, ha scelto di ricevere. Ora è in corso il riscaldamento in campo.
15:04
Sinner e Auger-Aliassime in campo
Sinner e Auger-Aliassime stanno entrando in campo. Atmosfera caldissima sul campo di Parigi-La Défense.
14:51
Sinner e Auger-Aliassime si stanno scaldando in palestraTutto pronto per l'inizio del match, i due tennisti stanno effettuando il consueto lavoro di riscaldamento in palestra.
14:40
Sinner e il cartello di un suo piccolo fan
Sinner questa mattina è entrato negli impianti di Parigi-La Défense con un cartello in mano, scritto probabilmente da un suo piccolo fan: "Tu sei il mio ero di tennis, c'era scritto sopra".
14:31
Sinner, questa è la 32ª finale in carriera
Per Jannik Sinner questa è la 32esima finale in carriera: questo sarebbe il primo Masters 1000 vinto nel 2025 dopo le sconfitte a Roma e Cincinnati
14:12
Aliassime, un motivo in più per battere Sinner...
Aliassime ha un motivo in più per centrare la finale: battendo Jannik si assicurerebbe un posto a Torino, volando addirittura al quinto posto nella Race e chiuderebbe definitivamente la porta a Musetti, che a quel punto potrebbe rientrare in corsa solo in caso di forfait di Djokovic. Il canadese ci tiene tantissimo e farà di tutto per esserci.
14:04
Sinner parte favorito con Auger-Aliassime, ma...
L’azzurro parte da favorito, forte anche della striscia di 25 vittorie consecutive indoor. Ma vale la pena ricordare che con un bilancio di 83-29, il canadese è il tennista con più successi al coperto in questo decennio, seguito proprio da Jannik (77-13)
13:54
Il warm up: prima Auger-Aliassime e poi Sinner
Auger-Aliassime è arrivato verso le 11:30 al campo centrale di Parigi-La Défense e si è allenato sul campo centrale, quello dove tra poco sfiderà Sinner. Jannik invece ha svolto il suo warm up un po’ più tardi, intorno alle 12.
13:46
Sinner-Auger-Aliassime, precedenti in parità
Sono in perfetta parità i precedenti tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime: 2-2. Il numero due al mondo però, si è aggiudicato gli ultimi due incontri quest'anno: al Masters 1000 di Cincinnati 6-0 6-2, e agli Us Open 6-1 3-6 6-3 6-4
13:46
Sinner: "Numero uno? Se ci riusciro bene"Sinner non pensa al primo posto. Questo il suo commento dopo la vittoria in semifinale con Zverev: "Numero 1? So che vincendo tornerei lì, ma lo vedo come una conseguenza del mio gioco. Io penso solo alla prestazione: se ci riuscirò, bene. Se no sarà per un’altra volta"
