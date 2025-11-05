Jannik Sinner torna su Topolino Magazine: l'omaggio speciale per le ATP Finals

A pochi giorni dall'inizio delle ATP Finals di Torino , il tennis torna protagonista su Topolino Magazine . In occasione del numero 3650, il settimanale a fumetti ha voluto celebrare Jannik Sinner , che fa il suo ritorno nelle vesti di Quacknik Spinner, suo alter ego paperopolese. Dopo il debutto trionfale in Zio Paperone, il campione azzurro torna nella storia Paperinik e le distrazioni finalistiche, scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina, autore anche della copertina. I due formeranno un’inedita coppia sul campo delle Finali P.d.P., dando vita a una sfida da vivere fino all’ultimo set.

Presentato anche un nuovo Topolibro da collezione

A partire da mercoledì 5 novembre è inoltre disponibile anche un nuovo Topolibro da collezione, in cui Panini Comics raccoglie le più belle avventure dedicate al tennis. All’interno del volume – impreziosito dalla prefazione scritta dalla giornalista Eleonora Cottarelli – si susseguono storie come Zio Paperone e il coach inconsueto, avventura di esordio di Quacknik Spinner sulle pagine di Topolino firmata da Roberto Gagnor e Alessandro Perina, Paperoga e il “servizio” imprevedibile, di Enrico Faccini, Topolino e la racchetta di sua maestà, di Sisto Nigro e Valerio Held, e altri racconti.