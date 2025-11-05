Jannik Sinner torna su Topolino Magazine: l'omaggio speciale per le ATP Finals
A pochi giorni dall'inizio delle ATP Finals di Torino, il tennis torna protagonista su Topolino Magazine. In occasione del numero 3650, il settimanale a fumetti ha voluto celebrare Jannik Sinner, che fa il suo ritorno nelle vesti di Quacknik Spinner, suo alter ego paperopolese. Dopo il debutto trionfale in Zio Paperone, il campione azzurro torna nella storia Paperinik e le distrazioni finalistiche, scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina, autore anche della copertina. I due formeranno un’inedita coppia sul campo delle Finali P.d.P., dando vita a una sfida da vivere fino all’ultimo set.
Presentato anche un nuovo Topolibro da collezione
A partire da mercoledì 5 novembre è inoltre disponibile anche un nuovo Topolibro da collezione, in cui Panini Comics raccoglie le più belle avventure dedicate al tennis. All’interno del volume – impreziosito dalla prefazione scritta dalla giornalista Eleonora Cottarelli – si susseguono storie come Zio Paperone e il coach inconsueto, avventura di esordio di Quacknik Spinner sulle pagine di Topolino firmata da Roberto Gagnor e Alessandro Perina, Paperoga e il “servizio” imprevedibile, di Enrico Faccini, Topolino e la racchetta di sua maestà, di Sisto Nigro e Valerio Held, e altri racconti.