Sinner torna numero 1 al mondo: cosa può succedere alle Atp Finals con Alcaraz
Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo. Grazie al successo nel Masters 1000 di Parigi, arrivato dopo quello ottenuto sette giorni prima nell'ATP 500 di Vienna, il tennista azzurro si è ripreso lo scettro della classifica a discapito di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo aveva effettuato il sorpasso al termine dello US Open e rimane il favorito per chiudere il 2025 da numero 1. Tuttavia a partire da lunedì 3 novembre sarà Sinner a guidare il ranking ATP, nonostante abbia dovuto saltare tre mesi in stagione a causa della sospensione per il caso Clostebol. Uno scenario che in pochi si sarebbero aspettati ma particolarmente auspicabile poiché metterà ulteriore carne al fuoco in vista delle ATP Finals di Torino. Sarà infatti il Master a decretare quale dei due giocatori chiuderà la stagione davanti.
Cosa può succedere alle ATP Finals
Attualmente Sinner è primo a quota 11.500 punti, mentre Alcaraz insegue poco distante a 11.250. Tuttavia tra una settimana Jannik scarterà ben 1.500 punti, ottenuti grazie al successo da imbattuto alle ATP Finals. Sono invece appena 200 i punti che lo spagnolo deve difendere. Per terminare il 2025 da numero uno, Sinner dovrà confermarsi campione a Torino, tuttavia non dipenderà esclusivamente da lui. Sono tre gli scenari che Jannik a davanti a sé. Se vince le ATP Finals con un bilancio di 3-0 nel girone, chiude al numero 1 se Alcaraz non raggiunge la finale e vince massimo due match nel girone. Se vince le ATP Finals con un bilancio di 2-1 nel girone, chiude al numero 1 se Alcaraz non raggiunge la finale e vince massimo un match nel girone. Se vince le ATP Finals con un bilancio di 1-2 nel girone (può succedere, qualora tre giocatori finissero il round robin a pari merito), chiude al numero 1 se Alcaraz non vince neppure un match a Torino.