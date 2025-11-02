Sinner torna numero 1 al mondo: cosa può succedere alle Atp Finals con Alcaraz

Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo. Grazie al successo nel Masters 1000 di Parigi, arrivato dopo quello ottenuto sette giorni prima nell'ATP 500 di Vienna, il tennista azzurro si è ripreso lo scettro della classifica a discapito di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo aveva effettuato il sorpasso al termine dello US Open e rimane il favorito per chiudere il 2025 da numero 1. Tuttavia a partire da lunedì 3 novembre sarà Sinner a guidare il ranking ATP, nonostante abbia dovuto saltare tre mesi in stagione a causa della sospensione per il caso Clostebol. Uno scenario che in pochi si sarebbero aspettati ma particolarmente auspicabile poiché metterà ulteriore carne al fuoco in vista delle ATP Finals di Torino. Sarà infatti il Master a decretare quale dei due giocatori chiuderà la stagione davanti.