Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 2 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner torna numero 1 al mondo: cosa può succedere alle Atp Finals con Alcaraz

Grazie al successo nel Masters 1000 di Parigi, l'azzurro si è ripreso la vetta del ranking ATP: sarà Torino a decretare chi tra lui e Carlos chiuderà al comando il 2025
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos AlcarazAtp Finals

Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo. Grazie al successo nel Masters 1000 di Parigi, arrivato dopo quello ottenuto sette giorni prima nell'ATP 500 di Vienna, il tennista azzurro si è ripreso lo scettro della classifica a discapito di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo aveva effettuato il sorpasso al termine dello US Open e rimane il favorito per chiudere il 2025 da numero 1. Tuttavia a partire da lunedì 3 novembre sarà Sinner a guidare il ranking ATP, nonostante abbia dovuto saltare tre mesi in stagione a causa della sospensione per il caso Clostebol. Uno scenario che in pochi si sarebbero aspettati ma particolarmente auspicabile poiché metterà ulteriore carne al fuoco in vista delle ATP Finals di Torino. Sarà infatti il Master a decretare quale dei due giocatori chiuderà la stagione davanti.

Cosa può succedere alle ATP Finals

Attualmente Sinner è primo a quota 11.500 punti, mentre Alcaraz insegue poco distante a 11.250. Tuttavia tra una settimana Jannik scarterà ben 1.500 punti, ottenuti grazie al successo da imbattuto alle ATP Finals. Sono invece appena 200 i punti che lo spagnolo deve difendere. Per terminare il 2025 da numero uno, Sinner dovrà confermarsi campione a Torino, tuttavia non dipenderà esclusivamente da lui. Sono tre gli scenari che Jannik a davanti a sé. Se vince le ATP Finals con un bilancio di 3-0 nel girone, chiude al numero 1 se Alcaraz non raggiunge la finale e vince massimo due match nel girone. Se vince le ATP Finals con un bilancio di 2-1 nel girone, chiude al numero 1 se Alcaraz non raggiunge la finale e vince massimo un match nel girone. Se vince le ATP Finals con un bilancio di 1-2 nel girone (può succedere, qualora tre giocatori finissero il round robin a pari merito), chiude al numero 1 se Alcaraz non vince neppure un match a Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner e il bellissimo messaggio per Zverev sulla telecameraIncredibile Alcaraz: si fa benedire da un prete prima delle Finals