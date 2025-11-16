Sinner compra casa in centro a Milano: due maxi appartamenti ad un prezzo da capogiro

ROMA - Acquisti milionari per Jannik Sinner nel cuore di Milano. Il campione del mondo di tennis, impegnato oggi nell'ultimo atto dell'ATP Finals di Torino contro Alcaraz , avrebbe investito una cifra vicina ai 7 milioni di euro per assicurarsi due prestigiosi appartamenti a pochi passi da piazza San Babila, nel pienissimo centro del capoluogo lombardo. Dagli atti di compravendita risulta che nel 2023 il tennista altoatesino – tramite Foxera, la sua società immobiliare con sede a Montecarlo, dove risiede – abbia versato oltre 6,5 milioni di euro alla famiglia Buziol Dametto, noti imprenditori ex proprietari del marchio di abbigliamento Replay.

Le case di Sinner a Milano: dove sono e quanto costano

L’operazione riguarda due unità immobiliari attualmente adibite a uso ufficio: una da 403 metri quadrati e l’altra da 289, per un totale di oltre 690 mq complessivi e una media di circa 10.000 euro al metro quadrato. Per finanziare l’acquisto, 2,9 milioni di euro sarebbero arrivati direttamente da Monaco, mentre i restanti 4 milioni sarebbero stati ottenuti tramite un finanziamento al tasso del 5%, in linea con le condizioni del mercato immobiliare attuale. Le nuove proprietà milanesi del numero uno del tennis mondiale si trovano all’interno di Casa Barelli, elegante edificio storico affacciato su corso Venezia, una delle vie più prestigiose e costose d’Europa. Un indirizzo esclusivo: in quest’area, gli immobili vengono messi sul mercato a una media di 11.185 euro al metro quadrato, con punte che superano facilmente i 15.500 euro al metro.