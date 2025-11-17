"C**** finalmente ci vediamo": Sinner non si contiene dopo la vittoria alle Atp Finals e abbraccia...
Il mondo dello sport italiano ha un nuovo momento cult. Un breve video, diventato rapidamente virale sui social, mostra Jannik Sinner – fresco campione delle ATP Finals – incontrare e abbracciare il giovane talento della Mercedes, Kimi Antonelli, sugli spalti della finale giocata contro Carlos Alcaraz. La clip immortala un Sinner sorridente, visibilmente felice, che si avvicina al pilota e gli dice una frase: "Cazzo, finalmente ci vediamo!". Una battuta spontanea e genuina.
L’incontro tra Sinner e Kimi Antonelli
Sinner, numero 1 del tennis mondiale e simbolo della nuova golden age del movimento azzurro, e Antonelli, giovane promessa destinata – secondo molti – a diventare una delle stelle della Formula 1 del futuro, rappresentano due eccellenze italiane in ascesa. L’incontro fra i due non è casuale: entrambi condividono amicizie e passioni nel mondo dei motori. Sinner, infatti, è molto amico di Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari nel WEC, con cui spesso si scambia messaggi e visite ai box. E non è un mistero che Jannik sia un grande appassionato di supercar e F1. In più interviste ha ammesso che, da ragazzino, sognava di diventare pilota. Una volta salito su un kart, però, Sinner ha capito subito che il destino aveva altri piani: racchetta in mano e via in giro per il mondo. Una scelta che, visti i risultati, si è rivelata più che azzeccata.