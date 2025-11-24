Sinner dopo il messaggio all’Italia parte per le vacanze: ecco dove è e chi lo ha sorpreso in aereo

La Coppa Davis segna ufficialmente la fine della stagione Atp. Il trionfo degli azzurri, il terzo consecutivo e arrivato dopo i successi di Berrettini e Cobolli nella finale contro la Spagna, ha portato tutti i giocatori a staccare la spina e a pensare alle vacanze. Anche Jannik Sinner, che ieri ha visto in tv i suoi compagni ed ha esultato per il successo, ne ha approfittato ed ha preso il volo.

Il post di Zverev con Sinner

Il numero due della classifica Atp si è imbarcato su un volo per le Maldive. Nello stesso aereo c'era anche Alexander Zverev. Il tedesco, che ha partecipato con la sua Nazionale alla Coppa Davis, ha postato sui social una foto insieme all'altoatesino, accompagnando l'immagine con una battuta: "Immagino sia la stagione delle Maldive per tutti, eh?", ha scritto, accompagnando il tutto con delle emoticons. Su chi sia con Sinner non ci sono - ancora - certezze, ma è ipotizzabile che con lui ci sia la fidanzata Laila Hasanovic. Qualcuno sui social si chiede se con loro sia presente anche il cagnolino Snoopy, diventato una star dopo la vittoria delle Finals.