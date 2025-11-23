Cambiano i giocatori ma non il risultato finale. L'Italia sconfigge per 2-0 la Spagna e conquista per il terzo anno di fila la Coppa Davis. La differenza, però, è che l'ha fatto in casa, davanti al pubblico della SuperTennis Arena di Bologna, in visibilio per i successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. A impreziosire il trionfo azzurro è stata l'assenza dei due migliori giocatori, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che per motivi diversi hanno rinunciato all'appuntamento. Il movimento azzurro può però contare su una tale profondità che anche coloro che sono scesi in campo a Bologna si sono rivelati estremamente competitivi e hanno firmato un'impresa. Proprio Musetti e Sinner hanno comunque seguito la finale e ha fatto i complimenti ai connazionali tramite un post sui social.