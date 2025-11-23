Anche Sinner e Musetti festeggiano il trionfo azzurro: cosa hanno scritto sui social
Cambiano i giocatori ma non il risultato finale. L'Italia sconfigge per 2-0 la Spagna e conquista per il terzo anno di fila la Coppa Davis. La differenza, però, è che l'ha fatto in casa, davanti al pubblico della SuperTennis Arena di Bologna, in visibilio per i successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. A impreziosire il trionfo azzurro è stata l'assenza dei due migliori giocatori, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che per motivi diversi hanno rinunciato all'appuntamento. Il movimento azzurro può però contare su una tale profondità che anche coloro che sono scesi in campo a Bologna si sono rivelati estremamente competitivi e hanno firmato un'impresa. Proprio Musetti e Sinner hanno comunque seguito la finale e ha fatto i complimenti ai connazionali tramite un post sui social.
Il post di Sinner e Musetti
Pochi minuti dopo la fine della partita di Cobolli, Lorenzo Musetti ha pubblicato un video del match point sul suo profilo Instagram. Oltre a taggare i cinque protagonisti e il capitano Filippo Volandri, il carrarino ha scritto: "Che Braviiii!!! Avete fatto la storiaaa" aggiungendo poi tre emoticon: un cuore, una bandiera azzurra e un trofeo. A distanza di pochi minuti è arrivato anche un post da parte di Jannik Sinner, il quale ha scritto: "Complimenti per questa vittoria incredibile". Anche nel suo caso tre emoticon, con la differenza che il cuore è di colore azzurro. Sia Sinner che Musetti sanno cosa voglia dire vincere la Coppa Davis dato che facevano parte della rosa sia nel 2023 che nel 2024. Si sono quindi voluti congratulare con i loro compagni per un traguardo per certi versi inaspettato - viste le assenze - ma indubbiamente meritato.