Spike Lee e il chiarimento su Sinner: "Il tifo per Alcaraz al Roland Garros? Fatemi dire una cosa..."
La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata senza ombra di dubbio la partita più spettacolare del 2025. Vinta dallo spagnolo al quinto set dopo aver salvato in precedenza tre match point consecutivi, si candida a diventare una delle finali Slam più epiche del ventunesimo secolo. Tra i protagonisti non c'erano però soltanto i due giocatori in campo, ma anche degli ospiti d'eccezione sugli spalti. Uno di questi era Spike Lee, seduto in prima fila e spesso inquadrato dalle telecamere. Il regista statunitense si è assolutamente goduto il match ma non ha nascosto la sua preferenza per Alcaraz. Quando lo spagnolo faceva un punto era infatti il primo a esultare e l'abbraccio a fine partita - ignorando invece Sinner - l'ha confermato. A distanza di mesi, Spike Lee è arrivato in Italia in occasione del Torino Film Festival e una delle prime cose che ha detto ha riguardato proprio Jannik Sinner. Insultato sui social da alcuni suoi tifosi, ha voluto fare chiarezza su ciò che pensa dell'azzurro.
Il chiarimento di Spike Lee
"Voglio chiarire che non ho niente contro Sinner, è un grandissimo tennista". Non ha usato giri di parole il regista americano, determinato a stroncare sul nascere ogni polemica. "Alcuni hanno visto il mio entusiasmo per Carlos e di conseguenza hanno pensato che stessi mancando di rispetto a Jannik. No, non è affatto così" ha aggiunto. Non è poi mancato un auspicio per il futuro: "Spero di incontrare Sinner di persona un giorno, stringergli la mano e fargli sapere che nei suoi confronti non provo altro che amore. Non ho niente contro di lui. Io sono un grande collezionista e, se lo vedrò a Wimbledon, al Roland Garros o allo US Open, mi piacerebbe molto che mi autografasse una racchetta da tennis usata in una partita".