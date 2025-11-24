Spike Lee e il chiarimento su Sinner: "Il tifo per Alcaraz al Roland Garros? Fatemi dire una cosa..."

La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata senza ombra di dubbio la partita più spettacolare del 2025. Vinta dallo spagnolo al quinto set dopo aver salvato in precedenza tre match point consecutivi, si candida a diventare una delle finali Slam più epiche del ventunesimo secolo. Tra i protagonisti non c'erano però soltanto i due giocatori in campo, ma anche degli ospiti d'eccezione sugli spalti. Uno di questi era Spike Lee, seduto in prima fila e spesso inquadrato dalle telecamere. Il regista statunitense si è assolutamente goduto il match ma non ha nascosto la sua preferenza per Alcaraz. Quando lo spagnolo faceva un punto era infatti il primo a esultare e l'abbraccio a fine partita - ignorando invece Sinner - l'ha confermato. A distanza di mesi, Spike Lee è arrivato in Italia in occasione del Torino Film Festival e una delle prime cose che ha detto ha riguardato proprio Jannik Sinner. Insultato sui social da alcuni suoi tifosi, ha voluto fare chiarezza su ciò che pensa dell'azzurro.