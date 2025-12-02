L'Australian Open snobba Sinner: "Ecco perché lo vincerà Alcaraz..."

"Perché Carlos Alcaraz vincerà gli Australian Open nel 2026". Il titolo non lascia spazio ad interpretazioni ed è in primo piano sulla home page del sito ufficiale del primo Slam della stagione. Quello vinto da Sinner negli ultimi due anni e anche l'unico che manca nella bacheca di Carlitos. La comunicazione ufficiale del torneo si sbilancia nettamente, e argomenta: "La stagione 2025 è stata indimenticabile per Alcaraz, che ha vinto due titoli del Grande Slam in singolare agli US Open e al Roland Garros, otto titoli in totale (ha raggiunto nove finali consecutive tra aprile e settembre) e ha vinto 71 partite in una singola stagione, il suo record personale, su 80 totali. Concentrandosi in particolare sul suo recente successo agli US Open, su campi in cemento che presentano alcune somiglianze con quelli degli Australian Open, Alcaraz nutrirà grandi speranze di poter finalmente arrivare fino in fondo al Melbourne Park".

Alcaraz insegue un record storico, Sinner il tris

Se sollevasse il trofeo a Melbourne, il numero uno al mondo sarebbe il più giovane tennista della storia a vincere tutti e quattro gli Slam. Alcaraz ha dei precedenti non brillantissimi agli Australian Open visto che non ha mai superato i quarti. Ecco perché arrivare in fondo gli darebbe la possibilità di andare subito in fuga su Sinner nella corsa alla vetta del ranking, visto che Jannik difende 2000 punti. "A ostacolarlo potrebbe esserci l'acerrimo rivale Jannik Sinner, che Alcaraz ha battuto sia in finale al Roland Garros che agli US Open, ampliando quella che è diventata la rivalità più avvincente dell'attuale era sportiva": così continua l'articolo, che si dimentica però di menzionare Wimbledon e le recentissime Nitto Atp Finals vinte da Jannik.

Come si stanno preparando Alcaraz e Sinner

Sia Alcaraz sia Sinner stanno finendo le vacanze, ma hanno in programma una pre-season nettamente differente. Carlos ha deciso di lanciarsi subito in due partite di esibizione, molto remunerative, nonostante sia reduce da un infortunio che lo ha messo fuori dai giochi per la Coppa Davis. Il 7 dicembre sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe (ore 23.30 italiane) al Prudential Center di Newark. Due giorni dopo scenderà in campo all’Ioan Depot Park di Miami contro il brasiliano Joao Fonseca. Sinner invece replicherà la formula vincente dell'anno scorso: pre-season tra Dubai e Montecarlo, e una sola esibizione, proprio contro Alcaraz a Seul, una settimana prima degli Australian Open: gli servirà per testare le sue condizioni. Quello che è certo è che nel 2026 assisteremo di nuovo all'avvincente sfida tra loro due, per il momento un terzo incomodo non si vede.