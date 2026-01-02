Sinner-Alcaraz, esibizione Seul: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno i protagonisti dello "Hyundai Card Super Match" , incontro d'esibizione in programma all'Incheon Inspire Arena di Seul , in Corea del Sud . Dopo aver monopolizzato il 2025, spartendosi i quattro Slam e disputando quasi tutte le finali più importanti, i due migliori giocatori al mondo si ritroveranno subito di fronte anche nella nuova stagione tennistica. Non lo faranno però all'Australian Open, dove rimangono comunque i favoriti per affrontarsi in finale, bensì in Asia davanti a circa 15.000 spettatori. E anche si tratta di una semplice esibizione, c'è grande hype intorno alla partita .

Sinner-Alcaraz, quando si gioca il match

La sfida d'esibizione a Seul tra Sinner e Alcaraz si disputerà sabato 10 gennaio 2026 alle 8 del mattino.

Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Alcaraz in Corea del Sud sarà trasmesso in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Disponibile anche una diretta streaming su NOW per gli abbonati.

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Quella di Seul non è una partita ufficiale e dunque non verrà conteggiata nei testa a testa, che vedono al momento Alcaraz avanti per 10-6. Ciononostante, lo spagnolo vorrà prendersi la rivincita dopo che è stato Jannik a conquistare gli ultimi due incontri: la finale del Six Kings Slam (altra esibizione quindi esclusa dal bilancio, ma merita comunque una menzione) e soprattutto la finale delle ATP Finals a Torino.