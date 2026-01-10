Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Sinner incredibile a Seul: fa giocare un bambino al suo posto e lui fa punto ad Alcaraz!

Divertente siparietto durante il match d'esibizione tra i due rivali: l'azzurro esce dal campo, il suo 'sostituto' sorprende tutti e gli regala il vantaggio
SEUL (Corea del Sud) - Grandi colpi e spettacolo a Seul nel match d'esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un grande 'antipasto' della nuova stagione 2026, un'occasione per rivedere i due rivali in campo e per arrivare in forma all'inizio dei primi tornei ufficiali. Un match che Sinner e Alcaraz hanno preso seriamente, lasciando però anche spazio allo spettacolo e ad alcuni momenti particolari.

Sinner, il siparietto con il bambino: gli lascia la racchetta e fa punto ad Alcaraz!

Tra questi, uno di quelli diventati più virali sui social vede Sinner 'scambiarsi' con un bambino in campo, lasciandogli il suo posto. È successo durante il secondo set, sul punteggio di 2-2 con lo spagnolo al servizio. Durante il game Sinner si avvicina alla panchina, lascia la sua racchetta ad un bambino e si siede a bordo campo, lasciando a lui la risposta contro Alcaraz. E tra gli applausi e i cori divertiti del pubblico, il bambino sorprende tutti: risponde al servizio dello spagnolo e chiude con un punto a favore dopo un dritto angolatissimo. Alcaraz incredulo, mentre da fuori esulta Sinner, che riprende poi il suo posto in campo. E il punto viene contato per Sinner, che non riesce poi comunque a trovare il break per il vantaggio. Un siparietto divertente all'interno di un grande match, che sta facendo rapidamente il giro del web.

 

 

 

