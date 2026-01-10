Sinner-Alcaraz diretta esibizione a Seul: segui la sfida. Tennis oggi LIVE

SEUL (Corea del Sud) - Il 2026 del tennis mondiale si apre con un gustoso match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il nostro numero 2 del mondo e lo spagnolo, numero 1 del ranking, si sfidano in un'esibizione a Seul, una sorta di antipasto in vista degli imminenti Australian Open. Accolti come due star, Sinner e Alcaraz si sono incrociati l'ultima volta meno di due mesi fa nella finale delle Nitto Atp Finals, con la vittoria dell'altoatesino.