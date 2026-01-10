Sinner-Alcaraz diretta esibizione a Seul: segui la sfida. Tennis oggi LIVE
SEUL (Corea del Sud) - Il 2026 del tennis mondiale si apre con un gustoso match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il nostro numero 2 del mondo e lo spagnolo, numero 1 del ranking, si sfidano in un'esibizione a Seul, una sorta di antipasto in vista degli imminenti Australian Open. Accolti come due star, Sinner e Alcaraz si sono incrociati l'ultima volta meno di due mesi fa nella finale delle Nitto Atp Finals, con la vittoria dell'altoatesino.
8:11
È il momento del riscaldamento
Sinner e Alcaraz sono nella fase di riscaldamento prima dell'incontro.
8:07
Alcaraz e Sinner in campo
Presentati i due contendenti, che si stanno preparando per iniziare il riscaldamento. È il momento del sorteggio.
8:02
La sede del match
L'esibizione tra Alcaraz e Sinner si gioca nella Incheon Inspire Arena di Seul: tra poco i due giocatori entreranno in campo.
7:58
Sfida con vista sugli Australian Open
Sinner e Alcaraz si ritroveranno come grandi favoriti per gli imminenti Australian Open, primo Slam del 2026, che inizierà domenica 18 gennaio. Le qualificazioni inizieranno già da lunedì 12.
7:43
Il duello per il numero uno del mondo
In questi primi mesi del 2026 Sinner cercherà di riprendersi il primo posto della classifica mondiale, attualmente appannaggio di Alcaraz. Nell'ultimo ranking Atp, pubblicato lunedì scorso, lo spagnolo ha 12.050 punti mentre l'altoatesino è a 11.500. Terzo, staccatissimo, il tedesco Alexander Zverev a 5.105.
7:30
Dove vedere la sfida
Il match tra Sinner e Alcaraz si potrà vedere anche in chiaro, ecco come: LEGGI LA NOTIZIA
7:15
Dalle 8 il big-match
L'incontro esibizione tra Sinner e Alcaraz è in programma stamattina alle 8, ora italiana.