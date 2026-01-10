Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sinner-Alcaraz diretta esibizione a Seul: segui la sfida. Tennis oggi LIVE© LAPRESSE

Sinner-Alcaraz diretta esibizione a Seul: segui la sfida. Tennis oggi LIVE

I due campioni si affrontano in Corea del Sud in vista degli Australian Open: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsAlcarazsinner
Aggiorna

SEUL (Corea del Sud) - Il 2026 del tennis mondiale si apre con un gustoso match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il nostro numero 2 del mondo e lo spagnolo, numero 1 del ranking, si sfidano in un'esibizione a Seul, una sorta di antipasto in vista degli imminenti Australian Open. Accolti come due star, Sinner e Alcaraz si sono incrociati l'ultima volta meno di due mesi fa nella finale delle Nitto Atp Finals, con la vittoria dell'altoatesino.

8:11

È il momento del riscaldamento

Sinner e Alcaraz sono nella fase di riscaldamento prima dell'incontro.

8:07

Alcaraz e Sinner in campo

Presentati i due contendenti, che si stanno preparando per iniziare il riscaldamento. È il momento del sorteggio.

8:02

La sede del match

L'esibizione tra Alcaraz e Sinner si gioca nella Incheon Inspire Arena di Seul: tra poco i due giocatori entreranno in campo. 

7:58

Sfida con vista sugli Australian Open

Sinner e Alcaraz si ritroveranno come grandi favoriti per gli imminenti Australian Open, primo Slam del 2026, che inizierà domenica 18 gennaio. Le qualificazioni inizieranno già da lunedì 12.

7:43

Il duello per il numero uno del mondo

In questi primi mesi del 2026 Sinner cercherà di riprendersi il primo posto della classifica mondiale, attualmente appannaggio di Alcaraz. Nell'ultimo ranking Atp, pubblicato lunedì scorso, lo spagnolo ha 12.050 punti mentre l'altoatesino è a 11.500. Terzo, staccatissimo, il tedesco Alexander Zverev a 5.105.

7:30

Dove vedere la sfida

Il match tra Sinner e Alcaraz si potrà vedere anche in chiaro, ecco come: LEGGI LA NOTIZIA

7:15

Dalle 8 il big-match

L'incontro esibizione tra Sinner e Alcaraz è in programma stamattina alle 8, ora italiana.

Seul, Corea del Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner-Alcaraz, spunta un tavolo da ping pongSinner contro Alcaraz, la diretta tv

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS