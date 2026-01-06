Sinner e Alcaraz, - 4 al ritorno in campo: tutti gli appuntamenti e dove seguire Jannik a gennaio

La stagione del tennis è ufficialmente iniziata. Non bene per l’Italia, con l’eliminazione in United Cup. Tutti adesso aspettano il debutto di Jannik Sinner , il conto alla rovescia è partito. Mancano solo 4 giorni alla prima partita del 2026, e sarà subito contro il suo grande rivale Carlos Alcaraz . Si tratta solo di un’esibizione alla Incheon Inspire Arena Seul il 10 gennaio , ma l’attesa è grande visto che Jannik non gioca dall’ultimo atto delle Finals, vinto contro Carlos, il 16 novembre.

Dove vedere Sinner-Alcaraz a Seul

Sono passati quasi due mesi: troppo tempo. La curiosità è tanta anche perché sarà una prova generale in vista del primo Slam dell’anno, gli Australian Open, dove Sinner inseguirà il tris e Alcaraz la prima vittoria per conquistare il Career Grand Slam. Quello a Melbourne è l’unico Slam che manca allo spagnolo, che si presenta ai nastri di partenza con una grande incognita dopo l’addio burrascoso con lo storico coach Ferrero. La sfida a Seul si potrà vedere su SuperTennis in chiaro e su SkySport Uno e SkySport Tennis, alle 8 del mattino ora italiana.