Sinner e Alcaraz, - 4 al ritorno in campo: tutti gli appuntamenti e dove seguire Jannik a gennaio
La stagione del tennis è ufficialmente iniziata. Non bene per l’Italia, con l’eliminazione in United Cup. Tutti adesso aspettano il debutto di Jannik Sinner, il conto alla rovescia è partito. Mancano solo 4 giorni alla prima partita del 2026, e sarà subito contro il suo grande rivale Carlos Alcaraz. Si tratta solo di un’esibizione alla Incheon Inspire Arena Seul il 10 gennaio, ma l’attesa è grande visto che Jannik non gioca dall’ultimo atto delle Finals, vinto contro Carlos, il 16 novembre.
Dove vedere Sinner-Alcaraz a Seul
Sono passati quasi due mesi: troppo tempo. La curiosità è tanta anche perché sarà una prova generale in vista del primo Slam dell’anno, gli Australian Open, dove Sinner inseguirà il tris e Alcaraz la prima vittoria per conquistare il Career Grand Slam. Quello a Melbourne è l’unico Slam che manca allo spagnolo, che si presenta ai nastri di partenza con una grande incognita dopo l’addio burrascoso con lo storico coach Ferrero. La sfida a Seul si potrà vedere su SuperTennis in chiaro e su SkySport Uno e SkySport Tennis, alle 8 del mattino ora italiana.
14 gennaio, Million dollar 1 point Slam
Dopo quella con Alcaraz, ci sarà un'altra esibizione a Melbourne, il Million Dollar 1 point Slam. Il torneo sarà visibile su Eurosport e Discovery+ (ancora non ufficiale). Ci sarà anche Carlos, potranno affrontarsi di nuovo, ma questa volta in una sfida del tutto inedità: vince chi fa un punto. Il montepremi è da capogiro, un milione di dollari. Al torneo, cui parteciperanno anche dilettanti, potrebbe esserci anche Nick Kyrgios. La finale si giocherà alla Rod Laver Arena, e sarà anche un occasione per calarsi nell'atmosfera dell'Australian Open.
16 gennaio, Sinner-Auger-Aliassime
La terza e ultima esibizione sarà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, il 16 gennaio in Australia. Sarà visibile alle 7 del mattino ora italiana su Discovery+ ed Eurosport. Sarà l’ultimo test prima degli Australian Open per Jannik e si giocherà alla Rod Laver Arena.
18 gennaio, Australian Open
Dal 18 gennaio ci saranno poi gli Australian Open, e si inizierà a fare sul serio. Saranno visibili su Eurosport e Discovery+. Sinner ha vinto gli ultimi due, difende il titolo e quindi anche 2000 punti. Alcaraz, che l'anno scorso è uscito ai quarti, proverà subito ad allungare in vetta alla classifica Atp. Con la stagione riparte anche la corsa al numero uno.
Sinner, gli appuntamenti di Febbraio
A febbraio Sinner tornerà in campo per il torneo Atp 500 a Doha e poi i Masters 1000 a Indian Wells e Miami. Qui Jannik potrà lanciare l'assalto ad Alcaraz visto che non ha punti da difendere: l'anno scorso li ha saltati per la vicenda Clostebol e l'accordo con la Wada.
