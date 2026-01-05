Alcaraz rimanda il viaggio il Corea: perché vuole stare ancora un po' in famiglia
Comincerà dalla Corea del Sud la nuova stagione per Carlos Alcaraz, la prima nel circuito ATP senza Juan Carlos Ferrero. Dopo la separazione dallo storico coach, il numero uno al mondo si è affidato a Samuel Lopez e i due hanno trascorso l'ultimo mese a Murcia, dove hanno preparato in campo il 2026. In attesa dell'Australian Open, obiettivo dichiarato dallo spagnolo, il quale ambisce a completare il Career Grand Slam e a diventare il più giovane a riuscirci, il primo impegno stagionale di Carlos sarà in Asia. Sabato 10 gennaio sfiderà infatti Jannik Sinner in un'esibizione a Seul, presso l'Incheon Inspire Arena. Alcaraz era atteso in Corea del Sud già a inizio settimana, tuttavia ha scelto di posticipare il viaggio. Il motivo? Trascorrere in famiglia il 6 gennaio, una giornata molto speciale per il popolo spagnolo.
Alcaraz vuole restare in famiglia
È stata rinviata a mercoledì 7 gennaio la partenza per Seul di Alcaraz. Come riporta la stampa locale, Carlos avrebbe infatti espresso il desiderio di passare con la propria famiglia il 6 gennaio, vale a dire il "Dìa de los Reyes Magos". In Spagna si tratta di una festività paragonabile al Natale dato che è proprio in quel giorno che i bambini aprono i regali. Carlos si è dunque voluto concedere un giorno in più circondato dai propri cari e solamente all'indomani salirà su un volo che lo porterà dall'altra parte del mondo, in Corea. Quella tra Sinner e Alcaraz sarà la prima sfida del 2026 tra i migliori giocatori al mondo nonché il primo confronto tra i due dalla finale delle ATP Finals di Torino, vinta dall'azzurro.