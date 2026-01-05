Alcaraz rimanda il viaggio il Corea: perché vuole stare ancora un po' in famiglia

Comincerà dalla Corea del Sud la nuova stagione per Carlos Alcaraz, la prima nel circuito ATP senza Juan Carlos Ferrero. Dopo la separazione dallo storico coach, il numero uno al mondo si è affidato a Samuel Lopez e i due hanno trascorso l'ultimo mese a Murcia, dove hanno preparato in campo il 2026. In attesa dell'Australian Open, obiettivo dichiarato dallo spagnolo, il quale ambisce a completare il Career Grand Slam e a diventare il più giovane a riuscirci, il primo impegno stagionale di Carlos sarà in Asia. Sabato 10 gennaio sfiderà infatti Jannik Sinner in un'esibizione a Seul, presso l'Incheon Inspire Arena. Alcaraz era atteso in Corea del Sud già a inizio settimana, tuttavia ha scelto di posticipare il viaggio. Il motivo? Trascorrere in famiglia il 6 gennaio, una giornata molto speciale per il popolo spagnolo.