Sinner e il retroscena su Cahill: "Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata..."  

Jannik Sinner è pronto per difendere il trono dell' Australian Open . Dopo un pomeriggio di allenamento e relax, l'azzurro è stato ospite della cerimonia del sorteggio del prestigioso torneo, dove ha parlato del rapporto con il suo allenatore, Darren Cahill. Il numero 2 al mondo ha svelato un retroscena sul suo coach.

Sinner e le parole sull'allenatore

"Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione. E' bellissimo: con lui mi sento al sicuro nel mio angolo, non solo io ma tutto il resto del team. E poi giocare in Australia con un membro del team australiano è qualcosa di molto buono e ovviamente cercheremo di fare il massimo", ha detto Sinner, che è ormai pronto per iniziare l'anno con il botto.