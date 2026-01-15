Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Sinner e il retroscena su Cahill: "Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata..."  

L'azzurro parla del rapporto con il suo allenatore prima di giocare l'Australian Open 2026: i dettagli
2 min

Jannik Sinner è pronto per difendere il trono dell'Australian Open.  Dopo un pomeriggio di allenamento e relax, l'azzurro è stato ospite della cerimonia del sorteggio del prestigioso torneo, dove ha parlato del rapporto con il suo allenatore, Darren Cahill. Il numero 2 al mondo ha svelato un retroscena sul suo coach.  

Sinner e le parole sull'allenatore  

"Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione. E' bellissimo: con lui mi sento al sicuro nel mio angolo, non solo io ma tutto il resto del team. E poi giocare in Australia con un membro del team australiano è qualcosa di molto buono e ovviamente cercheremo di fare il massimo", ha detto Sinner, che è ormai pronto per iniziare l'anno con il botto. 

 

 

 

 

