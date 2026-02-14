Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
Sinner entusiasta delle Olimpiadi: "Emozioni bellissime, e non è finita...". Poi parla di Djokovic

Il tennista azzurro, numero 2 del mondo, si prepara per l'ATP 500 di Doha ma intanto sta seguendo gli eventi a Milano Cortina: "Tutto veramente molto bello"
2 min
TagssinnerOlimpiadiTennis

Jannik Sinner si prepara a ripartire, e lo farà all'ATP 500 di Doha, di cui è stato già sorteggiato il tabellone. Dopo il debutto agli Australian Open, la stagione del numero 2 del mondo prosegue in Qatar. E mentre continua a prepararsi duramente per l'ennesimo scontro con Carlos Alcaraz (anche lui presente a Doha), è impossibile resistere al richiamo delle Olimpiadi di Milano Cortina, che il campione azzurro ha elogiato nella sua ultima intervista.

Sinner elogia le Olimpiadi: "Tutto veramente molto bello"

"È veramente bello vedere questa tensione anche da fuori - le parole di Sinner ai microfoni di Sky Sport -. Finora è stata un'Olimpiade bellissima, e non è ancora finita. Veramente emozioni bellissime, poi la maggior parte è qua in Italia a Milano, Cortina o al Bormio. È tutto molto bello".

Sinner sulla sconfitta contro Djokovic: "Mi ha insegnato tante cose"

Tornando al tennis, Sinner ha parlato della sconfitta subita contro Djokovic: "Mi ha insegnato tante cose. Credo sia stata un'ottima partita da parte di entrambi. Ho avuto le mie chance e, a volte, non va come uno spera. Questo è lo sport. Stiamo cambiando piccoli dettagli in campo e ci vuole un po' di tempo per giocare in maniera più naturale. Sto avendo ottime risposte. Non dobbiamo scordarci che a volte perdere è normale, ci sta. Vedremo come andranno le cose. Qui in Qatar fa caldo ma non in maniera incredibile. Non è come in Australia o in altri posti, è un caldo leggermente più secco. La sera può fare caldino, ma a volte anche un po' freddo: dipende dalla giornata e dal vento. Però finora sta andando tutto abbastanza bene. Poi vedremo come andrà il torneo".

Tutte le news di Sinner

