Sinner replica a Fonseca con la solita classe: "Io un robot? Ha ragione lui, analisi perfetta!"

Nessuna polemica, come è nel suo stile. Sinner non si è offeso per le parole di Fonseca , che lo aveva definito un robot aggiungendo anche che Alcaraz aveva più colpi e variazioni di gioco e capire il suo tennis era più difficile. Dopo aver sconfitto agevolmente Dzumhur 6-3 6-3 in un’ora e 10 di gioco, Jannik ha replicato a “Sinnerzinho” in diretta tv.

Le parole di Sinner su Fonseca

“Ha ragione - ha detto ai microfoni di Tennis Channel - io sono più quel tipo di giocatore ma questo lo sappiamo. Lui lo ha spiegato perfettamente. Penso che sia una visione perfetta, e se viene da un giocatore che ha affrontato me la settimana prima e adesso ha giocato con Carlos, penso che questa sia una spiegazione perfetta. Lui è un grandissimo talento, sta giocando a un livello incredibile, gli auguro il meglio". Nell'unico precedente in campo, a Indian Wells, Sinner ha piegato Fonseca grazie a due tie-break in una partita molto combattuta. La giovane stella brasiliana ha fatto soffrire anche Alcaraz, al secondo turno a Miami, ma alla fine si è piegata: Carlos ha vinto 6-4 6-4.