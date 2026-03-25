Bertolucci spietato contro le critiche a Sinner: "Quella mano all'orecchio, non oso pensare..."

Paolo Bertolucci difende ancora una volta Jannik Sinner dalla critiche: il tennista altoatesino, numero 2 del mondo, è approdato ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, battendo non senza difficoltà lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 7-5, 7-6(4) in un'ora e 41 minuti di match. Durante il tie-break decisivo Sinner è stato protagonista di un lungo scambio con l'americano, chiuso a suo favore con un rovescio spettacolare e precisissimo: a quel punto il tennista italiano, nell'esultare, a fatto il gesto dell'orecchio verso il pubblico, come a voler sottolineare la necessità di un'ovazione fregorosa dagli spalti.