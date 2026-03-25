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Bertolucci spietato contro le critiche a Sinner: "Quella mano all'orecchio, non oso pensare..."

L'ex tennista commenta la non facile vittoria del numero 2 del mondo contro Michelsen a Miami
2 min

Paolo Bertolucci difende ancora una volta Jannik Sinner dalla critiche: il tennista altoatesino, numero 2 del mondo, è approdato ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, battendo non senza difficoltà lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 7-5, 7-6(4) in un'ora e 41 minuti di match. Durante il tie-break decisivo Sinner è stato protagonista di un lungo scambio con l'americano, chiuso a suo favore con un rovescio spettacolare e precisissimo: a quel punto il tennista italiano, nell'esultare, a fatto il gesto dell'orecchio verso il pubblico, come a voler sottolineare la necessità di un'ovazione fregorosa dagli spalti.

Bertolucci difende Sinner

A tanti questo gesto sopra le righe di Sinner non è piaciuto, ma Bertolucci ci tiene a difendere il nostro portacolori: "Rimproveri pesanti a Jannik Sinner per aver osato mettere la mano all’orecchio dopo aver conquistato un punto fenomenale. Non oso pensare cosa dovrà subire quando perderà una partita", le parole dell'ex tennista su Twitter. Nei quarti di finale di Miami Sinner affronterà l'altro statunitense Frances Tiafoe, numero 20 del mondo, che l'altoatesino ha sconfitto in quattro dei cinque precedenti confronti diretti, l'ultimo nella finale del Masters 1000 di Cincinnati del 2024. 

 

 

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