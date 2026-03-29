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Non iniziato3/29/2026, ore 7:00:
Jiri Lehecka Ranking: 22
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Jannik Sinner Ranking: 2

Sinner-Lehecka diretta finale Miami Masters 1000: segui la sfida di oggi LIVE

Il numero due al mondo prova a centrare il Sunshine Double dopo la vittoria al Masters 1000 di Indian Wells. L'ultimo a riuscirci è stato Federer nel 2017
Valerio Minutiello
3 min
TagsMiamisinner
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Miami - Sinner vuole continuare a scrivere la storia. Oggi con Jiri Lehecka si gioca il Masters 1000 di Miami, che vorrebbe dire anche Sunshine Double: la doppietta dopo Indian Wells riuscita solo a 7 tennisti nella storia. L'ultimo è stato un certo Roger Federer nel 2017. 

19:13

I precedenti tra Sinner e Lehecka

A Miami sarà la quarta sfida a livello di circuito maggiore tra Sinner e Lehecka, con l'azzurro vincente in tutti e tre i confronti. La vittoria più recente risale al terzo turno del Roland Garros 2025, dove Jannik si impose nettamente con lo score di 6-0 6-1 6-2. Le altre partite sono i quarti di finale di Indian Wells 2024 (6-3 6-3) e i quarti di Pechino 2024 (6-2 7-6). L'anno scorso Lehecka fu il primo sparring partner di Jannik agli Internazionali d'Italia, al rientro dopo lo stop per il caso Clostebol.

18:55

Il cammino di Sinner a Miami

Primo turno: bye
Secondo turno: Sinner-Dzumhur 6-3 6-3
Terzo turno: Sinner-Moutet 6-1 6-4
Ottavi di finale: Sinner-Michelsen 7-5 7-6
Quarti di finale: Sinner-Tiafoe 6-2 6-2
Semifinali: Sinner-Zverev 6-3 7-6

18:54

Paolini/Errani in campo nella finale di doppio, poi tocca a Sinner

Sono scese regolarmente in campo alle 18:30 Errani/Paolini per la finale di doppio contro Siniakova/Townsend. Al momento splende il sole sul campo dove le azzurre si stanno giocando il trofeo e dove a seguire toccherà a Sinner contro Lehecka.

18:54

La grande incognita meteo sulla finale Sinner-Lehecka

La grande incognita è il meteo: c'è stato uno scroscio di pioggia mezz'ora prima la rifinitura di Sinner, nella tarda mattinata di Miami. Jannik poi è sceso in campo dopo che gli addetti hanno provveduto ad asciugare il campo. Ha ricominciato a piovere debolmente mentre Sinner si stava allenando poi è uscito il sole. Al momento le previsioni danno nuvoloso nell'orario in cui dovrebbe andare in scena la finale, alle 21 ora italiana. 

Miami - Usa

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