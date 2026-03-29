Sinner-Lehecka diretta finale Miami Masters 1000: segui la sfida di oggi LIVE

19:13

I precedenti tra Sinner e Lehecka

A Miami sarà la quarta sfida a livello di circuito maggiore tra Sinner e Lehecka, con l'azzurro vincente in tutti e tre i confronti. La vittoria più recente risale al terzo turno del Roland Garros 2025, dove Jannik si impose nettamente con lo score di 6-0 6-1 6-2. Le altre partite sono i quarti di finale di Indian Wells 2024 (6-3 6-3) e i quarti di Pechino 2024 (6-2 7-6). L'anno scorso Lehecka fu il primo sparring partner di Jannik agli Internazionali d'Italia, al rientro dopo lo stop per il caso Clostebol.

18:55

Il cammino di Sinner a Miami

Primo turno: bye

Secondo turno: Sinner-Dzumhur 6-3 6-3

Terzo turno: Sinner-Moutet 6-1 6-4

Ottavi di finale: Sinner-Michelsen 7-5 7-6

Quarti di finale: Sinner-Tiafoe 6-2 6-2

Semifinali: Sinner-Zverev 6-3 7-6

18:54

Paolini/Errani in campo nella finale di doppio, poi tocca a Sinner

Sono scese regolarmente in campo alle 18:30 Errani/Paolini per la finale di doppio contro Siniakova/Townsend. Al momento splende il sole sul campo dove le azzurre si stanno giocando il trofeo e dove a seguire toccherà a Sinner contro Lehecka.

18:54

La grande incognita meteo sulla finale Sinner-Lehecka

La grande incognita è il meteo: c'è stato uno scroscio di pioggia mezz'ora prima la rifinitura di Sinner, nella tarda mattinata di Miami. Jannik poi è sceso in campo dopo che gli addetti hanno provveduto ad asciugare il campo. Ha ricominciato a piovere debolmente mentre Sinner si stava allenando poi è uscito il sole. Al momento le previsioni danno nuvoloso nell'orario in cui dovrebbe andare in scena la finale, alle 21 ora italiana.

Miami - Usa