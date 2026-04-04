Montecarlo, prima partita Sinner: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner non si ferma mai. Una settimana dopo il trionfo nel Miami Open , che gli ha permesso di realizzare il Sunshine Double - e di diventare il primo della storia a riuscirci senza perdere set -, tornerà in campo in occasione del Masters 1000 di Montecarlo . In un altro continente e su una superficie diversa (il cemento lascia spazio alla terra battuta), l'azzurro tenterà di prolungare la sua incredibile striscia di vittorie. Accreditato della seconda testa di serie, sarà esentato dal primo turno . Il suo percorso nel Principato di Monaco comincerà dunque dal secondo turno e contro un avversario francese, che risponderà al nome del vincente del derby tra Moise Kouame e Ugo Humbert .

Sinner, quando debutta a Montecarlo

La partita di Jannik Sinner, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, è in programma tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile sul Campo Ranieri III con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e l'avversario

Qualora dovesse sfidare Moise Kouame, sarebbe il primo confronto in assoluto. Se invece il suo avversario fosse Ugo Humbert, i testa a testa sono in parità (1-1). Tuttavia la sconfitta di Jannik era arrivata alle Next Gen Finals; molto più attendibile la sua vittoria, sulla terra rossa del Foro Italico nel 2021.

Dove vedere la partita in tv

Il primo incontro di Sinner nel Principato sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il torneo. Sarà inoltre visbile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

VINCITORE - €974,370

FINALISTA - €532.120

SEMIFINALE - €290,960

QUARTI DI FINALE - €158,700

TERZO TURNO - €84,890

SECONDO TURNO - €45,520

PRIMO TURNO - €25,220