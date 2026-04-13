Bertolucci e la cena vinta con Panatta dopo il trionfo di Sinner a Montecarlo: "Sono riuscito a far pagare 500 euro..."

MONTECARLO - Il tennis italiano celebra, ancora una volta, Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro conquista il Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto in finale il suo rivale per antonomasia, Carlos Alcaraz: l'azzurro sistema in bacheca il 27° titolo della sua carriera, il terzo del 2026 e festeggia, al contempo, il ritorno in vetta al ranking Atp. Chi ha celebrato senza filtri il trionfo dell'altoatesino sulla terra rossa del Principato è Paolo Bertolucci. Intervistato nel corso della trasmissione 'Un giorno da Pecora', su Rai Radio 1, l'ex campione azzurro ha detto la sua sul match disputato ieri - domenica 12 aprile - a Montecarlo: "A livello psicologico (Sinner, ndr) gli ha dato un gancio e l'ha messo ko, sulla sua superficie. La campagna sul rosso è lunga fino al Roland Garros ma è un buon inizio". Non è mancata, ovviamente, la divertente gag con Adriano Panatta.