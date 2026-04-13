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lunedì 13 aprile 2026
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Bertolucci e la cena vinta con Panatta dopo il trionfo di Sinner a Montecarlo: "Sono riuscito a far pagare 500 euro..."

Il divertente aneddoto dell'ex campione azzurro con il suo amico di sempre: i dettagli
3 min
TagsbertolucciPanattasinner

MONTECARLO - Il tennis italiano celebra, ancora una volta, Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro conquista il Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto in finale il suo rivale per antonomasia, Carlos Alcaraz: l'azzurro sistema in bacheca il 27° titolo della sua carriera, il terzo del 2026 e festeggia, al contempo, il ritorno in vetta al ranking Atp. Chi ha celebrato senza filtri il trionfo dell'altoatesino sulla terra rossa del Principato è Paolo Bertolucci. Intervistato nel corso della trasmissione 'Un giorno da Pecora', su Rai Radio 1, l'ex campione azzurro ha detto la sua sul match disputato ieri - domenica 12 aprile - a Montecarlo: "A livello psicologico (Sinner, ndr) gli ha dato un gancio e l'ha messo ko, sulla sua superficie. La campagna sul rosso è lunga fino al Roland Garros ma è un buon inizio". Non è mancata, ovviamente, la divertente gag con Adriano Panatta.

Bertolucci e la cena vinta con Panatta dopo il trionfo di Sinner

L'ex tennista ha infatti rivelato di essere rientrato in Italia "molto felice perché ho fatto una doppietta straordinaria: Sinner ha battuto Alcaraz e sono riuscito a far pagare 500 euro di cena a Panatta", raccontando l'aneddoto che ha coinvolto l'amico di sempre durante il Masters 1000 monegasco, "dove io ero commentatore e lui in vacanza". Di seguito il divertente commento pubblicato dallo stesso Bertolucci sul proprio profilo su 'X': "Rientro da Montecarlo con il cuore colmo di gioia. Ovviamente per la splendida vittoria di Sinner ma in particolare per aver fatto spendere a cena 500€ a Adriano Panatta mangiando in maniera indecente".

Non contento, Bertolucci ha poi rincarato la dose pubblicando una foto dell'amico di sempre con gli occhiali da sole, sbeffeggiandolo senza filtri: "Gli occhiali servono a nascondere il calo della palpebra".

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