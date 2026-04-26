Sinner-Moller diretta Atp Madrid Masters 1000: terzo turno, tennis oggi LIVE

Sinner sfida Elmer Moller al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. All'esordio contro Bonzi, Jannik ha faticato a trovare le contromisure alle differenti condizioni in altura che ci sono alla "Caja Magica", ma ha vinto in rimonta in tre set. Vedremo se oggi cambierà qualcosa nel suo modo di giocare. Il danese, classe 2003, ha eliminato l'azzurro Federico Cinà alle qualificazioni poi ha passato il secondo turno grazie al ritiro di Diallo, dopo aver vinto il primo set 7-5.