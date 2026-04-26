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domenica 26 aprile 2026
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Sinner-Moller diretta Atp Madrid Masters 1000: terzo turno, tennis oggi LIVE© Getty Images

Sinner-Moller diretta Atp Madrid Masters 1000: terzo turno, tennis oggi LIVE

Jannik sfida il danese numero 169 al mondo dopo il faticoso debutto vinto in rimonta contro Bonzi. Segui la cronaca in tempo reale
Valerio Minutiello
3 min
TagssinnerMadridAtp
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Sinner sfida Elmer Moller al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. All'esordio contro Bonzi, Jannik ha faticato a trovare le contromisure alle differenti condizioni in altura che ci sono alla "Caja Magica", ma ha vinto in rimonta in tre set. Vedremo se oggi cambierà qualcosa nel suo modo di giocare. Il danese, classe 2003, ha eliminato l'azzurro Federico Cinà alle qualificazioni poi ha passato il secondo turno grazie al ritiro di Diallo, dopo aver vinto il primo set 7-5. 

15:48

Madrid e Roma, mancano solo loro a Sinner...

Il Mutua Madrid Open è uno dei soli due Masters 1000 che ancora mancano in bacheca a Jannik insieme agli Internazionali BNL d'Italia. Poi per poter dire di aver vinto tutti i grandi titoli gli mancherebbero solo Roland Garros e le Olimpiadi.

15:32

Musetti agli ottavi, ora tocca a Sinner

Musetti ha sconfitto Griekspoor in due set 6-4 7-5 e agli ottavi sfiderà Lehecka. Adesso sul Manolo Santana scenderà in campo Sinner contro Moller. Inizio fissato per le ore 16.

15:23

Sinner, chi sfida agli ottavi se batte Moller

Se oggi vince Sinner agli ottavi di finale affronterà il vincente tra Cameron Norrie e Tiago Agustin Tirante.

15:17

Moller: "Ho tante informazioni su Sinner"

"So che ho tante informazioni su Sinner e posso osservare molto - ha spiegato Moller dopo la vittoria dell’altro ieri -, ma penso che la cosa migliore sia avere fiducia nel mio gioco e nella mia aggressività".

15:01

Sinner insegue la 23esima vittoria consecutiva nei Masters 1000

Sinner insegue la ventitreesima vittoria consecutiva nei Masters 1000, un numero impressionante. Jannik, se dovesse trionfare a Madrid, arriverebbe a 5 vittorie di fila nei tornei Masters 1000, stabilendo un record pazzesco: nessuno ci è mai riuscito finora. 

15:00

Sinner ieri si è allenato con Etcheverry e ha rotto le corde

Ieri Sinner si è allenato al caldo di Madrid, 22 gradi, con l’argentino Etcheverry davanti alla solita folla. Jannik ha rotto due volte le corde nella prima mezz’ora.

15:00

Sinner-Moller in campo alle 16

Jannik Sinner scenderà in campo alle 16 circa, dopo la sfida tra Musetti e Griekspoor sul campo Manolo Santana. 

Madrid 

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