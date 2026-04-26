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domenica 26 aprile 2026
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Incredibile Moller nel set point di Sinner: gli parte la racchetta e dà uno schiaffo con rabbia alla pallina

Sul punto che ha consegnato a Jannik il parziale d'apertura nella sfida di Madrid, si è verificato un episodio molto particolare: protagonista il giocatore danese
2 min
Tagsjannik sinnerelmer moller

Non è stato un primo set facile quello che Elmer Moller, tennista danese numero 169 del ranking ATP, ha giocato e perso sulla Pista Manolo Santana contro Jannik Sinner. Approdato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid partendo dalle qualificazioni, Moller ha faticato notevolmente contro il numero uno al mondo, riuscendo a racimolare appena due game. Oltre ad aver subito ben tre break, però, ha anche chiesto un medical time out ed è stato vittima di un episodio alquanto sfortunato sul set point in favore dell'avversario: una fotografia piuttosto accurata di un avvio molto diverso da quello che sperava. Ecco cosa è successo.

Sinner-Moller: l'incredibile set point

La scena è stata a dir poco surreale, tanto che qualcuno sui social l'ha ribattezzato il "set point migliore di sempre". Al servizio c'era Moller, che ha messo la palla in campo ma appena dopo l'impatto ha visto la racchetta scivolargli dalla mano destra. A Sinner è dunque bastato mettere la palla in campo - senza né particolare precisione o potenza - per fare punto e conquistare il primo parziale per 6-2. Sconsolato e inerme, con la racchetta per terra davanti ai suoi occhi, il danese si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato. Mentre la pallina tirata da Sinner andava verso di lui, l'ha colpita con la mano, che in un certo senso ha fatto le veci della racchetta. Un gesto di rabbia ma anche di resa, consapevole che il punto e il set erano ormai andati. Quantomeno sono arrivati gli applausi del pubblico, che ha accolto con sorpresa un episodio alquanto inusuale su un campo da tennis.

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