Sinner-Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE

Sinner sfida Cameron Norrie agli ottavi del Masters 1000 di Madrid . Dopo le vittorie nei primi due turni contro Bonzi e Moller , l'asticella si alza per Jannik che deve ancora trovare le contromisura al campo Manolo Santana, dove per l'altura la palla vola di più. Tanti problemi all'esordio, meglio contro il danese. Adesso però ha di fronte il numero 23 al mondo, mancino insidioso.

10:18

Possibile incrocio ai quarti Sinner-Jodar

Se dovesse passare il turno, ai quarti di finale potrebbe esserci l'affascinante incontro tra Sinner e la stella del tennis spagnolo Rafa Jodar, spinto in questi giorni da tutta la Caja Magica. Il diciannovenne spagnolo, ha infiammato il torneo con la vittoria in tre set su Fonseca, se la vedrà oggi con il ceco Kopriva.

10:08

Norrie: "Ogni volta Sinner mi distrugge in allenamento"

"Ogni volta che ci alleniamo insieme mi distrugge. È incredibile non esserci mai incrociati dopo tanti anni nel circuito, ho davvero voglia di giocare questa partita": sono queste le dichiarazioni di Cameron Norrie alla vigilia del match con Sinner. Tra i due non ci sono precedenti.

9:57

Sinner potrebbe eguagliare il suo miglio risultato a Madrid

Nel caso dovesse raggiungere i quarti di finale, Sinner eguaglierebbe il suo miglior risultato a Madrid, ottenuto nel 2024. L'anno scorso saltò il torneo per la sospensione dovuta al caso Clostebol. Quello alla Caja Magica e gli Internazionali d'Italia sono gli unici due tornei Masters 1000 che mancano nella bacheca di Jannik.

9:52

Sinner insegue la 25ª vittoria consecutiva

Sinner insegue la 25ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, la 19ª nel 2026.

Madrid - Campo Manolo Santana