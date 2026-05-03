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Così è troppo! Sinner liquida la pratica Zverev in 57', 6-1 6-2, due set e una partita a senso unico contro il numero tre del mondo, non l'ultimo arrivato. Jannik continua a scrivere la storia: è il primo a vincere cinque Masters 1000 di fila: Parigi (2025), Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Sono otto in totale, ora manca solo Roma per chiudere la serie a soli 24 anni. Del resto agli Internazionali un italiano che vince manca da 50 anni, quando a trionfare fu Panatta. Oggi non c'è stata partita, è stato quasi imbarazzante per il tedesco: eppure stava giocando bene prima di incontrare sulla sua strada Sinner, e questo era il suo terreno. Le condizioni in altura avrebbero dovuto favorirlo. Non a caso qui Sascha ha vinto due titoli e giocato 4 finali, mentre per Jannik era la prima. Invece il numero uno al mondo è stato praticamente perfetto, al servizio ingiocabile e in risposta micidiale: ha chiuso il primo set in 25' e il secondo in 32'. Così ha conquistato la 28esima vittoria consecutiva nei Masters 1000. Il tedesco ha preso il microfono dopo il match e per prima cosa ha chiesto scusa al pubblico per questa finale. "Sinner è di gran lunga il numero uno al mondo in questo momento, non ce n'è per nessuno". Lo sa bene lui che ha perso tre volte in semifinale e una in finale nel 2026: la striscia negativa si allunga a 9 sconfitte di fila e i precedenti ora dicono 10-4 per Sinner. Con questo primo trionfo a Madrid, Sinner sale a quota 14350 punti, più 1390 su Alcaraz fermo per infortunio. E adesso c'è Roma, i tifosi stanno già sognando.

19:12 Sinner spazza via i dubbi su Roma: quando arriva Jannik ha dato appuntamento a tutti al Foro Italico. Leggi l'articolo completo 18:46 La nuova classifica Atp Live dopo la vittoria di Sinner Ecco la nuova classifica Atp dopo la vittoria di Sinner a Madrid contro Zverev. Tennis Classifica Atp LIVE: Sinner trionfa a Madrid e scappa via da Alcaraz, il distacco aggiornato in tempo reale 18:42 Sinner: "Ora si va a Roma e Parigi" Sinner ha fugato ogni dubbio sulla sua partecipazione agli Internazionali d'Italia durante la cerimonia di premiazione a Madrid: "Ora si va a Roma e Parigi", ha detto. 18:32 Sinner: "Questa vittoria vuol dire tanto per me" "Ho iniziato bene la partita - ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione a Madrid - e Zverev non ha giocato il suo miglior tennis. Ho cercato di partire nel migliore dei modi, questa è una bellissima vittoria, un altro titolo come questo vuol dire tanto. È stato un torneo incredibile. Dietro c'è molto lavoro e dedizione e impegno ogni giorno, Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono contento di credere in me stesso, ogni giorno e in ogni allenamento mettendoci la giusta disciplina. Ho un grande team alle spalle". 18:26 Sinner, i cinque Masters 1000 di fila: un cammino trionfale Sinner ha iniziato la serie dei cinque Masters 1000 di fila l'anno scorso a Parigi, battendo in finale il 2 novembre 2025 Felix-Auger Aliassime. Nel 2026 ha centrato il Sunshine Double, trionfando a Indian Wells e Miami, senza perdere nemmeno un set come nessuno aveva mai fatto prima. Poi ha vinto il primo titolo in carriera a Montecarlo in finale su Carlos Alcaraz. E oggi il record a Madrid, contro Alexander Zverev. Il primo a vincere 4 Masters 1000 consecutivi è stato Rafael Nadal nel 2013. Lo spagnolo, dopo aver perso da Djokovic la finale a Montecarlo (fu la prima sconfitta in finale a Montecarlo dopo 8 successi consecutivi), vinse Madrid su Wawrinka, Roma su Federer, Montreal su Raonic e Cincinnati su Isner. 18:15 I numeri impressionanti di Sinner contro Zverev Ecco i numeri e le statistiche di un match giocato in modo impressionante da Sinner.

18:10 Sinner campione a Madrid: 6-1 6-2 a Zverev in 57'! Sinner strepitoso, lascia ancora Zverev a zero e chiude il match in 57'. 18:06 Sinner serve per il match dopo meno di un'ora di gioco Primo doppio fallo per Zverev, che poi perde un altro punto e vede Sinner avanti 0-30. Il tedesco accorcia con un serve and volley e poi manda il dritto sul nastro e concede altre due palle break a Sinner: il numero uno al mondo è impietoso e si prende il secondo break del set con uno scambio di altissimo livello. Ora serve per il match dopo meno di un'ora di gioco. 18:03 Sinner lascia Zverev a zero e sale 4-2 Altro rovescio a rete di Zverev, che sembra frustrato e abbattuto. Sinner al servizio è davvero ingiocabile: lascia Sascha a zero con una palla corta deliziosa. 17:58 Zverev tiene il servizio: Sinner avanti 3-2 Due servizi vincenti consecutivi e un ace per chiudere 40-15. Zverev prova a restare in partita e non andare al tappeto. 17:56 Sinner consolida il break: 3-1 con Zverev Sinner sempre praticamente ingiocabile al servizio, mette a segno il settimo ace e lascia solo un punto a Zverev per un'acrobazia venuta male. 17:52 Break Sinner, avanti 2-1 nel secondo set con Zverev Game in risposta praticamente perfetto per Sinner, che si prende altre due palle break. Zverev si innervosisce e prende il warning per aver superato i 25 secondi al servizio, poi fa un errore banale e regala il break a Jannik. 17:48 Sinner tiene il servizio: 1-1 con Zverev nel secondo set Sinner mette a segno due ace in questo game e lascia Zverev a 15. Jannik ha perso solo due punti con la prima per ora. 17:44 Zverev si scuote e tiene subito Sinner a zero Zverev cambia registro e chiude il primo game al servizio 40-0. "C'mon" urla poi per caricarsi. 17:38 Sinner vince il primo set 6-1 in 25'! Un dritto fuori misura, manda avanti Zverev 15-30: Sascha per la prima volta conquista due punti in risposta, ma Sinner poi è implacabile. Con la prima palla corta e poi con l'ace chiude 6-1 in 25 minuti.

17:35 Zverev cancella lo zero, ora Sinner serve per il set Zverev parte mettendo a segno il suo primo ace, a uscire e ritrova la prima portandosi avanti 40-0. Sinner riesce a portarsi 40-30, ma Sascha tiene il servizio, cancellando uno zero, che sarebbe stato pesante. Ma adesso Sinner serve già per il set. 17:31 Sinner-Zverev 5-0 in 17 minuti! Sinner parte con il terzo ace, come negli altri due game al servizio. Zverev prova a scuotersi con un vincente di dritto incrociato e il pubblico a Madrid prova a caricarlo. Jannik però non sbaglia e consolida anche il secondo break. Siamo 5-0 in 17 minuti. 17:28 Altro break Sinner: avvio shock di Zverev! Primo errore di Sinner, con il rovescio in corridoio dopo uno scambio lungo. Poi però Zverev sbaglia due smash quasi impossibili da fallire e con un altro errore clamoroso regala altre due palle break a Sinner. Il papà nel box è incredulo. L'ennesimo erroraccio poi regala il secondo break di seguito a Jannik. Avvio shock di Sascha. 17:23 Sinner consolida il break: 3-0 con Zverev Un ace e un doppio fallo insolito per Sinner. Zverev poi fa un altro errore con il dritto e alza gli occhi al cielo. Sascha sbaglia anche con il rovescio, non è entrato in partita. Jannik consolida il break. 17:20 Subito break Sinner: 2-0 con Zverev Parte male Zverev, a differenza di Sinner. La prima non va e con un errore grave con il dritto regala subito due palle break a Jannik: il numero uno al mondo sfrutta subito l'occasione vincendo lo scambio e portando a casa il game 15-40. 17:15 Sinner parte forte: subito un ace Zverev conquista il primo punto del match, ma poi Sinner sale subito in cattedra con il servizio: un ace, e tre prime che non lasciano scampo al tedesco. 17:10 Sinner e Zverev stanno effettuando il riscaldamento in campo Sinner e Zverev stanno effettuando il riscaldamento in campo, a breve inizierà la finale a Madrid. Sascha ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. 17:02 Sinner e Zverev stanno entrando in campo Tutto pronto, temperatura intorno ai 20 gradi, umidità al 52% alla 'Caja Magica', Sinner e Zverev stanno entrando in campo. 16:49 Madrid e Roma per completare l'opera Se dovesse vincere anche a Madrid, a Sinner poi mancherebbe solo Roma per completare tutta la serie di Masters 1000. A quel punto mancherebbero solo Roland Garros e le Olimpiadi per poter dire di aver vinto tutti i trofei più importanti. Un risultato impressionante a 24 anni. 16:38 Sinner sta effettuando il riscaldamento Sinner sta effettuando il classico riscaldamento pre-match nella pancia del Campo Centrale. 16:34 Tutto esaurito al Manolo Santana: il pubblico inizia a popolare gli spalti Il pubblico sta iniziando ad affollare le tribune del Campo Centrale Manolo Santana, dove alle 17, ormai tra meno di mezz'ora, andrà in scena la finale tra Sinner e Zverev: più di 12 mila posti, tutto esaurito. 16:27 Sinner insegue la vittoria numero 28 nei Masters 1000 Sinner ha una striscia aperta di 27 vittorie consecutive nei Masters 1000, vincendo oggi arriverebbe a quota 28: è la quarta serie più lunga in questa categoria. Al primo posto c'è Novak Djokovic a quota 31, record stabilito nel 2011. 16:17 Sinner può scrivere la storia con il quinto Masters 1000 In caso di vittoria, Sinner vincerebbe il quinto Masters 1000 di fila dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Nessuno ci è mai riuscito finora. Djokovic e Nadal si sono fermati a quota 4. 16:09 Il cammino di Sinner a Madrid Primo turno: bye

Secondo turno: Sinner-Bonzi 6-7 6-1 6-4

Terzo turno: Sinner-Moller 6-2 6-3

Ottavi di finale: Sinner-Norrie 6-2 7-5

Quarti di finale: Sinner-Jodar 6-2 7-6

Semifinale: Sinner-Fils 6-2 6-4 15:52 Il cammino di Zverev a Madrid Primo turno: bye

Secondo turno: Zverev-Navone 6-1 3-6 6-3

Terzo turno: Zverev-Atmane 6-3 7-6

Ottavi di finale: Zverev-Mensik 6-4 6-7 6-3

Quarti di finale: Zverev-Cobolli 6-1 6-4

Semifinale: Zverev-Blockx 6-2 7-5 15:39 Zverev in campo per il warm up dopo Sinner Dopo Sinner è stato il turno di Zverev: il tedesco è sceso in campo per preparare la sua quarta finale qui a Madrid. Sacha non si è allenato sul campo Centrale, come ha fatto Sinner, ma su un campo outdoor dove le condizioni sono molto diverse. Probabilmente non ha voluto cambiare un'abitudine consolidata durante tutto il torneo. 15:23 Così Sinner si è allenato alla risposta per neutralizzare Zverev Lo sparring partner Redondo ha servito quattro passi dentro al campo - secondo quanto riportato da Sky Sport - proprio per allenare Sinner a rispondere al servizio veloce e micidiale di Zverev. 15:17 Sinner ha svolto il warm-up alle 13 Jannik è sceso in campo sotto il sole di Madrid, con la maglietta nera. Accanto a lui Vagnozzi, Cahill e l'osteopata Cipolla. Lo sparring partner era Sergio Redondo. Il numero uno al mondo era sereno e carico. Ha ammesso di essere stanco, ma ha anche una grande capacità di gestirsi. 15:09 Zverev è alla quarta finale a Madrid Quella di oggi sarà la quarta finale di Zverev alla Caja Magica: fin qui due titoli (2018 e 2021, contro Thiem e Berrettini) e la finale del 2022 persa contro Alcaraz. 15:07 I precedenti tra Sinner e Zverev: Jannik avanti 9-4, e le ultime 8... Sono 13 i precedenti tra Sinner e Zverev, con Jannik in vantaggio per 9-4. Il numero uno al mondo ha vinto tutti gli ultimi otto incontri contro il tedesco. Madrid - Campo Manolo Santana

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