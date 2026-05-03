Sinner spazza via i dubbi su Roma: quando arriva e cosa farà nei prossimi giorni

E adesso riposo? Nemmeno per sogno. Sinner domani pomeriggio sarà a Roma per gli Internazionali d'Italia , l'unico Masters 1000 che manca alla sua collezione. A Madrid ha ammesso di essere stanco, e non potrebbe essere diversamente, ma poi ha stravinto, devastando Zverev in finale . Ora non ci pensa proprio a fermarsi sul più bello. La stanchezza, rivelata da Jannik, aveva fatto sorgere qualche dubbio sulla sua presenza a Roma, ma è stato proprio lui a mettere le cose in chiaro. "Adesso Roma e Parigi", ha detto sul palco del Campo Centrale Manolo Santana alla 'Caja Magica' . È vero che Roland Garros è il suo vero obiettivo dichiarato, ma fermarsi non lo aiuterebbe, e lui lo sa bene. Conosce il suo corpo meglio di chiunque altro e non lascia nulla al caso. Inoltre tra Roma e Parigi ci sono più o meno due settimane di pausa.

Sinner si gestirà per arrivare al top a Roma

Ora farà due o tre giorni di relativo riposo. Domani ci sarà il sorteggio degli Internazionali a Piazza del Popolo: Jannik godrà di un bye al primo turno e già questo gli concede un po' di respiro. Il debutto al Foro Italico è previsto per venerdì o sabato (il secondo turno è in programma l'8 e 9 maggio). C'è da dire anche che la finale dominata con Zverev gli ha permesso di risparmiare qualche energia: 57' per archiviare la pratica contro il numero tre al mondo, vincitore due volte a Madrid, non se lo aspettava nemmeno lui. "La cosa più importante adesso - ha detto Sinner a Sky Sport - è fare due o tre giorni con molta calma e proteggere il mio corpo, credo che ci sto mettendo tanta attenzione anche con tutte le cose fuori dal tennis. La parte mentale è la più importante, ma anche lì mi sento abbastanza bene, ovviamente quando giochi tanto sei sempre in una routine da torneo. Quando finisci, c’è sempre un momento un po’ basso, comunque sono contento e adesso vediamo per Roma". Jannik recupera dormendo, il sonno è fondamentale. Adesso piuò dormire tranquillo.