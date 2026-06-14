Sinner e Laila Hasanovic beccati al supermercato a Montecarlo: il succo d'arancia è già virale

Prima la passeggiata in Vespa per le vie di Montecarlo , poi l'appuntamento in un supermercato per fare la spesa. Jannik Sinner e la fidanzata Laila Hasanovic sono stati immortalati nel Principato. Il tennista azzurro ha ripreso gli allenamenti dopo il malore accusato durante la sfida con Cerundolo al Roland Garros e la sua compagna gli è sempre accanto.

Sinner punta al ritorno in campo

Il numero uno al mondo sta per rientrare in campo, e dopo una breve vacanza in Sardegna è tornato a Montecarlo: in compagnia della fidanzata. I due sono stati beccati in un supermercato, intenti a cercare alcuni prodotti. Il video, pubblicato sui social è diventato immediatamente virale.

Sinner e Laila al supermercato

Nel filmato si vedono Jannik e Laila girare per gli scaffali del locale: "Quale granola vuoi Jannik?", chiede Laila. "Quella con i semi. E' più salutare", dice Sinner. "Sono tutti alla tua destra", ribatte ancora la ragazza, prima di spostare il discorso sul succo d'arancia. I due si confermano sempre più uniti, anche nelle faccende domestiche legate alla vita quotidiana.