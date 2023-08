Us Open, fuori Fognini e Cobolli: avanti Vavassori e Travaglia

Tempo di qualificazioni per molti azzurri in vista dell'Us Open che prenderà il via il prossimo 28 agosto. Tanti gli azzurri impegnati tra buone vittorie e qualche rimpianto. Subito fuori infatti Fabio Fognini, il ligure ha perso al primo turno, battuto dal ceco Jakub Mensik (191 Atp), il quale si è imposto in rimonta per 1-6, 6-1, 6-1 in appena un'ora e 35 minuti di gioco. Bene Stefano Travaglia, numero 231 ATP, che ha sconfitto 6-7, 7-6, 7-6 Norbert Gombos (216).