Us Open: Djokovic travolge Muller e torna numero 1, Musetti subito fuori

NEW YORK (USA) - Esordio ok agli Us Open per Novak Djokovic , che sul cemento di Flushing Meadows supera il francese Alexandre Muller (84 Atp) con un perentorio 6-0, 6-2, 6-3 e si garantisce così la certezza di tornare in vetta al ranking Atp . Nel secondo turno dello Slam statunitense (il quarto e ultimo della stagione) il trentaseienne campione serbo, reduce dal trionfo contro Carlos Alcaraz nella finale del Master 1000 di Cincinnati , affronterà ora l'altro spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

Us Open, giornata da dimenticare per gli azzurri e le azzurre

Debutto da dimenticare invece per Lorenzo Musetti (n.18 Atp), sconfitto al quinto set dal 22enne francese Titouan Droguet (n.171 Atp). Dopo aver perso il primo set (3-6) il 21enne toscano reagisce, porta a casa il secondo (6-0) e il terzo al tie-break (7-6) ma cede alla distanza all'avversario che si riporta in parità (3-6) e poi la spunta nell'ultimo parziale (2-6). Subito fuori anche gli altri due azzurri Stafano Travaglia (n.233 Atp) e Marco Cecchinato (n.109 Atp), battuti rispettivamente in quattro set (2-6, 3-6, 6-4, 1-6) dallo statunitense Tommy Paul (n.14 Atp) e in tre set (2-6, 4-6, 0-6) dal russo Roman Safiullin (n.60 Atp). Nel primo turno del tabellone femminile invece eliminata Elisabetta Cocciaretto (n.29 Wta), battuta in due set (2-6, 5-7) dalla slovena Kaja Juvan (n.145 Wta), così come Jasmine Paolini (n.35 Wta) sconfitta in tre set (2-6, 6-1, 1-6) dalla lettone Jelena Ostapenko (n.21 Wta).

Ora tocca a Berrettini, Sonego e Sinner

Oggi (29 agosto) debutteranno invece Matteo Berrettini (n.36 Atp) contro il francese Ugo Humbert (n.33 Atp), Matteo Arnaldi (n.61 Atp) contro l'australiano Jason Kubler (n.87 Atp) e Lorenzo Sonego (n.39 Atp) contro lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran (n.131 Atp), mentre nella notte italiana scenderà poi in campo Jannik Sinner (n.6 Atp) contro il tedesco Yannick Hanfmann (n.54 Atp). . Tre anche le azzurre che scenderanno in campo nel femminile: Martina Trevisan (n.58 Wta) contro la kazaka Yulia Putintseva (n.78 Wta), Camila Giorgi (n.52 Wta) contro la statunitense numero 3 al mondo Jessica Pegula e infine Lucia Bronzetti (n.76 Wta) contro la ceca Barbora Krejcikova (n.12 Wta).