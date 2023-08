Us Open, esordio per Berrettini e Sonego: dove vederli in tv

NEW YORK (USA) - Dopo le sconfitte di Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini altri azzurri esordire agli Us Open , quarto e ultimo Slam stagionale in corso a New York sul cemento di Flushing Meadows. In attesa di Jannik Sinner oggi (29 agosto) toccherà ad altri tre italiani e altrettante azzurre.

Us Open, tocca Berrettini e Sonego: il programma

Il primo a scendere in campo, alle ore 17 italiane, sarà Matteo Berrettini (n.36 Atp) contro il francese Ugo Humbert (n.33 Atp). Sempre per le ore 17 italiane è poi in programma la sfida tra Matteo Arnaldi (n.61 Atp) e l'australiano Jason Kubler (n.87 Atp) mentre per le ore 22 italiane è programmato l'inizio del match tra Lorenzo Sonego (n.39 Atp) e lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran (n.131 Atp). Nel femminile Martina Trevisan (n.58 Wta) sfiderà (ore 19 italiane) la kazaka Yulia Putintseva (n.78 Wta), mentre Camila Giorgi (n.52 Wta) affronterà la statunitense numero 3 al mondo Jessica Pegula (ore 20 italiane) e Lucia Bronzetti (n.76 Wta) se la vedrà (alle ore 22:30 italiane) con la ceca Barbora Krejcikova (n.12 Wta)

Dove seguire in tv e in streaming le partite degli azzurri

Sarà possibile seguire i match degli azzurri e delle azzurre in diretta tv esclusiva su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e canale 212 di Sky). Le partite potranno essere seguite inoltre in diretta streaming su SupertenniX (previo abbonamento) e su Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale della giornata sul liveblog del nostro sito.