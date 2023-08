Us Open, la durissima risposta di Thiem a Bublik dopo l'offesa sui disabili: "Taci!"

"Sono stufo di restituire la carriera ai disabili", aveva detto Bublik dopo l'eliminazione al primo turno degli US Open per mano di Thiem. Un'uscita infelice, pronunciata in russo, che ha fatto scattare una bufera mediatica a New York sul tennista kazako. Thiem all'inizio ha dribblato le polemiche: “Non ho mai pensato di smettere. Sono ancora un po' troppo giovane per farlo. Tornare a New York aiuta sempre. Ma non solo perché ho vinto qui, ma anche per la città e per il torneo stesso. C'è un'energia speciale“.