Us Open, Sinner sfida Wawrinka: l'orario e dove vederla in tv e in streaming

NEW YORK (STATI UNITI) - Nel terzo turno degli Us Open in programma a Flushing Meadows, l’altoatesino Jannik Sinner sfida lo svizzero Stan Wawrinka . L'altro italiano impegnato a New York in data odierna (2 settembre) sarà Matteo Arnaldi : il 22enne di Sanremo affronterà il britannico Cameron Norrie .

Wawrinka-Sinner, l'orario della partita

La sfida tra Wawrinka e Sinner, valida per il terzo turno degli Us Open, è in programma a partire dalle ore 17 italiane (le 11 locali). Il match sarà il terzo di giornata - dopo Burel-Sabalenka e Samsonova-Keys del tabellone femminile (al meglio dei tre set) - in programma al Louis Armstrong Stadium. Chi passa il turno sfida il vincente del confronto tra il tedesco Zverev e il bulgaro Dimitrov.

Wawrinka-Sinner, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra lo svizzero e l'altoatesino sarà visibile in chiaro su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre, e sul 212 di Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, sul sito di Supertennis e l'app Supertennix.

Arnaldi-Norrie, l'orario della partita

Il match tra Arnaldi e Norrie, valido per il terzo turno degli Us Open, è in programma a partire dalle ore 17 italiane (le 11 locali). La sfida sarà la seconda di giornata - dopo Kasatkina-Minnen del tabellone Wta, al meglio dei tre set - in programma sul campo 17. Chi supera il turno sfiderà agli ottavi il vincente del confronto tra il numero uno al mondo, Alcaraz, e il britannico Evans.

Arnaldi-Norrie, dove vederla in tv e in streaming

Il match tra l'azzurro e il britannico sarà visibile in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e sul 212 di Sky. La partita sarà visibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, sul sito di Supertennis e l'app Supertennix.