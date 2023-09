NEW YORK (STATI UNITI) - Si conclude al terzo turno l'avventura di Lucia Bronzetti, unica superstite azzurra, negli Us Open femminili. Mai così avanti in un torneo Major, la 24enne riminese di Villa Verucchio, n. 76 Wta, si arrende alla cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 23, in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 dopo due ore e 41' minuti di gioco. Tanti i rimpianti per la giocatrica azzurra che, nel terzo parziale, era addirittura avanti per quattro game a due.