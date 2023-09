Diretta Us Open, Alcaraz-Arnaldi: segui la partita LIVE

NEW YORK (STATI UNITI) - Due gli italiani protagonisti agli ottavi di finale degli Us Open: il primo azzurro a scendere in campo (a partire dalle 19:30, ora italiana) sarà Matteo Arnaldi. Il 22enne sfida il numero uno al mondo Carlos Alcaraz sul cemento dell''Arthur Ashe Stadium': in palio il pass per i quarti di finale dello Slam statunitense. Attesa anche per Jannik Sinner: l'altoatesino affronterà il tedesco Alexander Zverev. Segui la diretta della giornata.