Medvedev a sorpresa: "Uso un sistema illegale per vedere i miei avversari"

NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev si è qualificato ai quarti di finale degli US Open . Dopo il successo ottenuto contro l'australiano Álex de Miñaur, il tennista russo è tornato nel proprio hotel per studiare il successivo avversario. Ma la struttura che lo ospita non ha il collegamento tv con ESPN , unica piattaforma che trasmette il torneo dello Slam.

Medvedev, una soluzione illegale

Nonostante le rimostranze nei confronti della direzione, Medvedev non è riuscito ad ottenere la visione della partita tra il connazionale Andrey Rublev e il britannico Jack Draper. A quel punto, ha rimediato a modo suo. "Il mio hotel ha Spectrum - ha dichiarato Medvedev ai cronisti - quindi non posso guardare ESPN. Non so se è illegale, ma dovrò trovare un modo per guardare le partite dei rivali. Probabilmente qualche sito web pirata... non ho scelta”.