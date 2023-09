Sabalenka perde la testa dopo il ko: le telecamere pizzicano la reazione furiosa

Aryna Sabalenka non ha preso benissimo la sconfitta in finale agli Us Open contro Coco Gauff . La tennista numero uno al mondo ha dovuto cedere la corona al giovane talento Usa, che si è imposta in rimonta per 2-6, 6-3, 6-2 . La 19enne ha ribaltato una partita che sembrava scritta ed è diventata la prima statunitense a vincere uno Slam dai tempi di Serena Williams . Deve essere stata tanta la rabbia accumulata da Sabalenka durante il match, così tanta da doverla sfogare non appena rientrata negli spogliatoi. Il gesto furioso non è sfuggito alle telecamere nascoste, che hanno pizzicato la bielorussa impugnare la sua racchetta e sbatterla a terra con vigore, fino a distruggerla.

Sabalenka, il gesto di rabbia scatena le critiche dei tifosi

Dopo il momento di rabbia, come niente fosse, Sabalenka ha raccolto i pezzi superstiti dell'ormai ex racchetta e li ha gettati nell'immondizia. Il video è diventato ben presto virale, scatenando non poche reazioni critiche da parte dei tifosi sui social. “Ho fatto troppi errori, diciamo che ho giocato contro me stessa - ha detto la tigre bielorussa nel post partita - La cosa brutta però è che ho ancora questi problemi e non sono totalmente svaniti. Lavorerò di più affinché la prossima volta non accada e soprattutto che non provi più stanchezza, come è capitato oggi”.