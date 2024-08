Clamoroso, anche Djokovic cade agli Us Open dopo Alcaraz: eliminato da Popyrin

Djokovic dopo il ko: "Speso tanto a Parigi"

Novak Djokovic chiuderà la stagione senza vincere neanche un torneo del Grande Slam: "È stato un successo arrivare al terzo turno per come ho giocato in questo torneo, oggi lui ha meritato la vittoria", ha dichiarato. "Alle Olimpiadi ho speso tante energie, c'era un'altra superficie, sono arrivato a New York non sentendomi al meglio, ma non ho problemi fisici particolari. Non sono riuscito a trovare il mio tennis, può succedere e devo accettarlo. La vita va avanti, devo ricalibrarmi e pensare a quello che mi aspetta".