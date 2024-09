Jannik Sinner sfiderà lo statunitense Taylor Fritz in finale agli Us Open. Questa sera si scrive la storia all'Arthur Ashe, l'impianto di tennis all'aperto più grande del mondo. I prezzi dei biglietti sono alle stelle per il grande appuntamento a New York. Gli americani sognano il trionfo di un tennista statunitense che manca da più di 20 anni. L'ultimo è stato Andy Roddick nel 2003. Il tifo, più di 20 mila persone sugli spalti, sarà tutto per Fritz quindi. Un ostacolo in più per Sinner, che però è nettamente il favorito. Per Fritz è la prima finale di uno Slam, Jannik ne ha già vinto uno e in generale ha giocato molte più finali: sa come gestire la pressione. Il numero uno al mondo è il primo italiano in finale a Flashing Meadows: oggi può scrivere un'altra pagina di storia.