NEW YORK (Usa) - Da sempre, insieme a Parigi, New York è la città della moda. E Carlos Alcaraz, all’esordio nell’US Open ha voluto presentarsi sul centrale di Flushing Meadow con un nuovo taglio di capelli che ha sorpreso tifosi, avversari e non solo. Durante il riscaldamento, il tennista spagnolo ha incrociato nella palestra dell’impianto lo statunitense Frances Tiafoe. Il tennista americano si è avvicinato allo spagnolo con grande curiosità, rimanendo sorpreso della scelta fatta da Alcaraz. Nelle immagini televisive, lo spagnolo sembra quasi giustificarsi della nuova acconciatura, mentre Tiafoe - dopo averlo salutato - si allontana quasi sconcertato. Ma col sorriso.
Alcaraz, esordio vincente con Opelka
Nella notte lo spagnolo ha superato senza troppi affanni il primo turno dello Slam americano battendo in tre set lo statunitense Reilly Opelka con il punteggio di 6-4, 7-5,6-4. Lo spagnolo ha vinto il match in poco più di due ore senza palesare difficoltà. Il testa a testa con Sinner continua: questa sera il numero uno del mondo farà il suo esordio contro il ceco Vic Kopriva. E chissà che anche lui (difficile...) non si presenti con un look inedito.