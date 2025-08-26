NEW YORK (Usa) - Da sempre, insieme a Parigi, New York è la città della moda. E Carlos Alcaraz, all’esordio nell’US Open ha voluto presentarsi sul centrale di Flushing Meadow con un nuovo taglio di capelli che ha sorpreso tifosi, avversari e non solo. Durante il riscaldamento, il tennista spagnolo ha incrociato nella palestra dell’impianto lo statunitense Frances Tiafoe. Il tennista americano si è avvicinato allo spagnolo con grande curiosità, rimanendo sorpreso della scelta fatta da Alcaraz. Nelle immagini televisive, lo spagnolo sembra quasi giustificarsi della nuova acconciatura, mentre Tiafoe - dopo averlo salutato - si allontana quasi sconcertato. Ma col sorriso.