Us Open, sogno Bellucci: stanotte gioca contro Alcaraz sull’Arthur Ashe 

Agonismo puro da un lato, genio e sregolatezza dall’altro. Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno superato a braccetto l’esordio a Flushing Meadows. Il romano si è imposto in un complicatissimo derby contro Passaro in cinque set (7-5 4-6 6-4 3-6 6-3) dopo oltre tre ore e mezzo di match, mentre il mancino lombardo ha approfittato del ritiro di Shang a metà del quarto set. Vittorie diverse ma allo stesso modo importanti, che permettono ai due azzurri di giocarsi le proprie carte al secondo turno degli US Open 2025 . Flavio affronterà lo statunitense Brooskby, mentre Bellucci è atteso questa notte sull’Arthur Ashe da un certo Carlos Alcaraz.

Cobolli, dal derby alla rivincita

Cobolli ha sempre avuto la testa da giocatore sin da quando, da under 12, amava mettersi in luce sia con la racchetta in mano che da terzino destro delle giovanili giallorosse. Nel derby contro un ottimo Passaro, bravissimo a qualificarsi e a tenere un livello molto alto contro Flavio, Cobolli non ha espresso un tennis brillantissimo; nel momento decisivo, però, ha saputo vincere i punti importanti (un paio di passanti eccezionali) nel quinto set. «Non sono riuscito a gestire la situazione come mi capita di solito perché sfidavo un amico - ha spiegato il romano -. Ero nervoso e arrabbiato. Francesco ha giocato una partita molto buona e forse avrebbe anche meritato qualcosa in più. È stata una battaglia, ma sono contento di come sia andata a finire». Al prossimo turno ci sarà Brooksby, che non evoca buoni ricordi a Flavio. Nel 2022, all’esordio assoluto nel main draw del “suo” Foro Italico, Cobolli fu infatti battuto nettamente dallo statunitense. Dopo oltre tre anni l’azzurro avrà la chance di vendicare quella dolorosa sconfitta.

Attesa per Bellucci a New York

Lo scorso anno, proprio a New York, Mattia Bellucci aveva ottenuto il primo successo in un main draw Slam contro un campione assoluto come Wawrinka. A distanza di 365 giorni l’emozione sarà probabilmente doppia, se non tripla. Il lombardo avrà l’onore e l’onere di scendere in campo sull’Arthur Ashe per sfidare Alcaraz. «È sicuramente un sogno - ha spiegato Mattia -. Sarà un’esperienza fantastica che mi darà nuovi stimoli per migliorare, soprattutto dal punto di vista tecnico. A Wimbledon contro Norrie, sul campo 1, ero particolarmente teso; stavolta dovrò fare qualcosa di diverso».