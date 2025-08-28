Il caos degli US Open 2025: marijuana, hamburger e quel rumore...

Caos agli US Open 2025. E le ragioni sono molteplici. L'ambiente circostante il campo, la legge che consente ai maggiori di 21 anni di possedere 85 grammi di cannabis e le stesse peculiarità del torneo stanno portando a situazioni raramente viste nel circuito. L'odore di spinelli si diffonde a profusione nei dintorni del complesso sportivo. È lì che si trova il Flushing Meadows-Corona Park, un ritrovo giovanile dove la marijuana è di prassi. Si trova vicino al Campo 17, quello che Zverev ha soprannominato due anni fa "la stanza di Snoop Dogg" . Quest'anno è stato Casper Ruud il primo a parlarne : "Ovunque si vada, si sente odore di marijuana, e questo si estende anche ai campi da tennis. Bisogna accettarlo, ma non è il mio odore preferito". Oltre alla cannabis, le tribune degli US Open hanno lo stesso odore di qualsiasi posto a sedere di un evento sportivo americano: fast food. L'ex tennista Agnieszka Radwanska, seconda classificata a Wimbledon nel 2012, ha ricordato: "Tutto ti toglie così tanta energia e te la risucchia via. Tutto è rumoroso. Tutti quegli odori intorno, come quelli degli hamburger. Tutto è davvero rumoroso. Il traffico. Rispetto i giocatori che non vedono la differenza o non la sentono e possono giocare come se niente fosse", ha rammentato la polacca.

Troppo rumore agli US Open di New York

Il caos, il rumore sembra essere diventata ormai un'altra caratteristica degli US Open. Il pubblico dell'evento americano è chiassoso e tutto ciò si scontra con quello che è sempre stato il tennis. Calma, tranquillità e silenzio. Gli arbitri di sedia ricordano costantemente quest'ultimo aspetto, ma a New York tutto ciò non sembra mai concretizzarsi completamente. Basti pensare che durante la partita tra Alcaraz e Bellucci, il silenzio è stato richiesto in ben quattro occasioni. E per questo c'è chi ha cambiato opinione, passando dall'accogliere al disprezzare. "Quando avevo vent'anni, adoravo venire qui. C'era così tanto da fare. Ma più invecchio, meno mi piace stare qui. È un po' caotico. C'è sempre un sacco di rumore. Un sacco di odori ovunque. Sono stato nella maggior parte dei posti a New York; non ho bisogno di andare a Central Park per la milletreesima volta", ha ammesso il tennista francese Adrian Mannarino.

I tennisti americani non si lamentano

Un fastidio, però, che non appartiene a tutti i partecipanti. Soprattutto i tennisti americani come Frances Tiafoe, Madison Keys o Ben Shelton, ogni anno non vedono l'ora che arrivi l'US Open, con la sua folla chiassosa, i suoi nomi di spicco sugli spalti, la sua musica ai cambi di campo, il suo frastuono. Per loro più rumore c'è, meglio è. "Prospero nel caos", ha affermato senza filtri Tiafoe. "Trovo pace nel caos perché mi sento più a disagio nei tornei tranquilli", ha aggiunto Shelton. Insomma, gli US Open sono un po' come la vita stessa: ciò che è male per alcuni è bene per altri.