Alcaraz diretta US Open: segui il match contro Darderi. Tennis oggi LIVE 

Nel terzo turno del torneo di Flushing Meadows, lo spagnolo affronta il tennista italiano: segui tutti gli aggiornamenti
Non iniziato8/29/2025, ore 3:30:
Luciano Darderi Ranking: 34
0
0
Carlos Alcaraz Ranking: 2
1 min
NEW YORK (Usa) - Dopo aver vinto brillantemente i due primi match sul cemento di Flushing Meadows, il numero due del ranking mondiale Carlos Alcaraz affronta l’italiano Luciano Darderi. Il vincitore di questa sfida avrà modo di sfidare nel turno successivo il vincente della sfida tutta transalpina tra Bonzi e Rinderknech. Segui tutti gli aggiornamenti

16:45

US Open, il percorso di Darderi

Luciano Darderi si è qualificato al terzo turno degli US Open battendo all’esordio l’australiano Rinky Nijikata con il punteggio di 6-2, 6-1, 6-2 e nel secondo turno lo statunitense Eliot Spizzirri imponendosi in tre set con il punteggio di 6-0, 7-6, 2-6, 6-4. 

16:30

US Open, il percorso di Alcaraz

Carlos Alcaraz si è qualificato al terzo turno degli US Open battendo all’esordio lo statunitense Opelka con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-4 e nel secondo turno l’italiano Mattia Bellucci imponendosi in tre set con il punteggio di 6-1, 6-0, 6-3. 

New York

