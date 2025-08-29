Paolini diretta US Open: segui il match contro Vondrousova. Tennis oggi LIVE

18:39

'Maschera' di Halloween a Flushing Meadows per Jasmine

Dopo il successo su Iva Jovic che le ha regalato l'accesso al terzo turno degli Us Open, Jasmine Paolini ha commentato lo scatto (già iconico) del celebre fotografo di tennis Ray Giubilo, in cui sembra indossare una 'maschera' di Halloween e diventato subito virale sui social. APPROFONDISCI

18:34

Paolini- Vondrousova , dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Jasmine Paolini e Marketa Vondrousova, valida per il terzo turno degli Us Open femminili, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Flushing Meadows, New York (Usa)