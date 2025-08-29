Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Paolini diretta US Open: segui il match contro Vondrousova. Tennis oggi LIVE

Sul cemento di Flushing Meadows l'azzurra sfida la ceca e in palio c'è il pass per gli ottavi dell'ultimo Slam della stagione: aggiornamenti in tempo reale
Paolini diretta US Open: segui il match contro Vondrousova. Tennis oggi LIVE© EPA
2 min
Aggiorna

Caccia al pass per gli ottavi di finale degli Us Open femminili per la numero 8 del mondo Jasmine Paolini, che oggi (29 agosto) sfida la 26enne Marketa Vondrousova (n.60 Wta) sul cemento di Flushing Meadows in uno dei match validi per il terzo turno dello Slam newyorkese (la vincintrice affronterà la kazaka Elena Rybakina, n.10 Wta). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

18:39

'Maschera' di Halloween a Flushing Meadows per Jasmine

Dopo il successo su Iva Jovic che le ha regalato l'accesso al terzo turno degli Us Open, Jasmine Paolini ha commentato lo scatto (già iconico) del celebre fotografo di tennis Ray Giubilo, in cui sembra indossare una 'maschera' di Halloween e diventato subito virale sui social. APPROFONDISCI

18:34

Paolini-Vondrousova, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Jasmine Paolini e Marketa Vondrousova, valida per il terzo turno degli Us Open femminili, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Flushing Meadows, New York (Usa)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Paolini-Vondrousova, dove vederla'Maschera' di Halloween per Paolini