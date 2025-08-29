Paolini diretta US Open: segui il match contro Vondrousova. Tennis oggi LIVE

Caccia al pass per gli ottavi di finale degli Us Open femminili per la numero 8 del mondo Jasmine Paolini, che oggi (29 agosto) sfida la 26enne Marketa Vondrousova (n.60 Wta) sul cemento di Flushing Meadows in uno dei match validi per il terzo turno dello Slam newyorkese (la vincintrice affronterà la kazaka Elena Rybakina, n.10 Wta). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
18:39
'Maschera' di Halloween a Flushing Meadows per Jasmine
Dopo il successo su Iva Jovic che le ha regalato l'accesso al terzo turno degli Us Open, Jasmine Paolini ha commentato lo scatto (già iconico) del celebre fotografo di tennis Ray Giubilo, in cui sembra indossare una 'maschera' di Halloween e diventato subito virale sui social. APPROFONDISCI
18:34
Paolini-Vondrousova, dove vederla in tv e in streaming
La sfida tra Jasmine Paolini e Marketa Vondrousova, valida per il terzo turno degli Us Open femminili, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI