Sinner-Alcaraz diretta finale Us Open: segui live la sfida di oggi

Sinner-Alcaraz: ancora loro, sempre loro, di nuovo loro. Dopo Roma, Parigi, Londra, Cincinnati, ecco New York. Un'altra finale da vivere, un'altra storia da scrivere, la quinta nel 2025: e all'orizzonte non si vede un terzo incomodo che possa inserirsi. L'ultima sfida in Ohio praticamente non si è giocata: Jannik, debilitato da un virus, si è ritirato sul 5-0 nel primo set. Oggi sarà diverso. Entrambi ci arrivano al top: in ballo non c'è solo lo Slam americano ma anche la vetta del ranking Atp. Se vince Sinner resta in testa, se trionfa Alcaraz lo scavalca. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una grande serata di tennis. Segui con noi la cronaca in tempo reale.