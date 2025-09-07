Sinner-Alcaraz diretta finale Us Open: segui live la sfida di oggi

Sinner-Alcaraz: ancora loro, sempre loro, di nuovo loro. Dopo Roma, Parigi, Londra, Cincinnati, ecco New York. Un'altra finale da vivere, un'altra storia da scrivere, la quinta nel 2025: e all'orizzonte non si vede un terzo incomodo che possa inserirsi. L'ultima sfida in Ohio praticamente non si è giocata: Jannik, debilitato da un virus, si è ritirato sul 5-0 nel primo set. Oggi sarà diverso. Entrambi ci arrivano al top: in ballo non c'è solo lo Slam americano ma anche la vetta del ranking Atp. Se vince Sinner resta in testa, se trionfa Alcaraz lo scavalca. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una grande serata di tennis. Segui con noi la cronaca in tempo reale.
18:40
In tribuna anche Donald Trump
Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assisterà alla finale degli Us Open tra Sinner e Alcaraz.
18:23
Il tetto dell'Arthur Ashe Stadium sarà chiuso
Decisione importante a Flushing Meadows: il tetto dell'Arthur Ashe Stadium sarà chiuso visto l'alto rischio di pioggia. Questo cambia parecchio le condizioni climatiche. Sinner ha vinto 26 delle ultime 27 partite sul cemento indoor
18:15
Sinner, quattro finali Slam in una stagione: pochi come lui
Sinner è il quarto giocatore nella storia (Era Open) a raggiungere tutte e quattro le finali Slam in un’unica stagione, entrando in un ristrettissimo club di cui fanno parte Laver, Federer e Djokovic.
18:13
Sinner e Alcaraz come Djokovic e Nadal
È solamente la seconda volta nell’Era Open che una finale Slam va a ripetersi tre volte consecutivamente (Djokovic vs Nadal tra Wimbledon 2011 e Australian Open 2012)
18:12
Alcaraz e Sinner, quanti Slam
In caso di vittoria agli Us Open, Alcaraz vincerebbe il suo sesto Slam. Sinner invece insegue il quinto.