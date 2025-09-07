Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner o Alcaraz: quanto incassa chi vince a New York, il montepremi da urlo 

Prize money da record per quest'edizione dello US Open: l'incredibile cifra che guadagna chi trionferà in finale tra Jannik e Carlos
3 min

Per la terza finale Slam consecutiva, a contendersi il titolo saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo il Roland Garros e Wimbledon, che si sono divisi equamente, sarà lo US Open a mettere di fronte i due migliori tennisti del pianeta. Si tratterà del loro secondo confronto a Flushing Meadows dopo quello del 2022, quando lo spagnolo trionfò in cinque set nei quarti - annullando anche un match point - per poi andare a vincere il torneo. Ormai ci si è abituati a dare per scontato che in finale ci siano Sinner e Alcaraz, eppure non è così scontato, soprattutto a New York. Basti pensare che due leggende come Roger Federer e Rafa Nadal, che in carriera si sono affrontati ben 40 volte, non hanno mai avuto l'opportunità di sfidarsi allo US Open. La posta in palio è estremamente alta per Sinner e Alcaraz, che oltre a un titolo Slam andranno a caccia anche della prima posizione nel ranking ATP. Infine, c'è in palio anche un montepremi mostruoso: andiamo a scoprire a quanto ammonta. 

Quanto incassa chi vince a New York

Per quest'edizione dello US Open è stato stabilito un nuovo record in termini di montepremi. Considerando tutte le specialità - dal singolare al doppio, passando per il misto e il tennis in carrozzina - la cifra complessiva tocca quota 90 milioni di dollari. Per quanto riguarda esclusivamente il singolare maschile, invece, al vincitore spetterà un assegno da 5 milioni di dollari. Tradotto: chi vincerà la finale dello US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz lascerà New York con 5 milioni in tasca. Non andrà poi così male neppure al giocatore sconfitto in finale, che incasserà la metà, vale a dire 2.5 milioni di dollari. Per chi si stesse chiedendo se questa sia la cifra più alta mai guadagnata dal vincitore di un torneo di tennis, la risposta è no. Proprio Jannik Sinner lo scorso anno si assicurò ben 6 milioni vincendo il Six Kings Slam, torneo d'esibizione a Riyadh, in Arabia Saudita.

