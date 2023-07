Wimbledon, Sinner e la bufera per la borsa di Gucci: lui svela la verità

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - " La borsa di Gucci? Be', non mi serve certo a vincere le partite…". Così Jannik Sinner , intervistato da 'La Stampa', spegne le polemiche sul suo ingresso in campo al Centre Court di Wimbledon con una borsa griffata dal celebre marchio di moda. Il tennista altoatesino poi sottolinea: "Con la famiglia Gucci ci conosciamo, quindi era un progetto a cui ho collaborato anch’io e che ha preso del tempo", precisa il 21enne di San Candido .

Sinner: "Borsa Gucci? Non è stato facile interpellare l'Atp..."

Per il tennista altoatesino "non si tratta certo di cambiare racchetta o scarpe, cioè cose che possono avere un influsso sul mio gioco, altrimenti non avrei fatto questa scelta. Sulla difficoltà di far accettare il 'non bianco' sull'erba inglese, Sinner ammette: "Non è stato facile perché si è trattato di interpellare anche l’Atp, ma onestamente in questo processo io non ho avuto un ruolo".