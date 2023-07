Wimbledon, Berrettini batte Sonego: l'abbraccio finale è emozionante

LONDRA - Una sfida infinita e carica di emozioni , ma alla fine Matteo Berrettini ha battuto l'amico Lorenzo Sonego nel derby azzurro al primo turno di Wimbledon . Iniziato martedì, il match è stato rimandato due volte per la pioggia , trovando la sua conclusione dopo ben 48 ore dal primo inizio. Una vittoria importantissima per il tennista romano, che oltre alla conquista del secondo turno contiene anche altri motivi , come dimostra l'emozionante abbraccio finale .

Berrettini e Sonego, l'emozionante abbraccio

L'ultima sfida tra Berrettini e Sonego, da sempre molto amici, si era chiusa in modo drammatico: a Stoccarda il romano era uscito sconfitto e tra le lacrime per l'ennesimo infortunio. Stavolta a vincere è stato Berrettini, eliminando Sonego. Nonostante l'amarezza per l'eliminazione, però, il torinese ha mostrato anche la felicità per l'amico che sta uscendo da un brutto periodo. Dopo il matchpoint i due si sono abbracciati sulla rete tra gli applausi del pubblico, uscendo dal campo insieme.