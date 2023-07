Berrettini-De Minaur, secondo turno a Wimbledon: dove vederla in tv

Berrettini-De Minaur, dove si svolge il match

La partita tra Berrettini e De Minaur è in programma oggi, 7 luglio, sul campo 18 del torneo di Wimbledon. Sarà la seconda partita della giornata che scatta alle ore 12 con Kostyuk-Badosa.

Berrettini-De Minaur, dove vederla in TV

Il match tra Berrettini e De Minaur sarà visibile in diretta tv su Sky, canali 204 e 254.

Berrettini-De Minaur, dove vederla in streaming

On line sarà possibile vedere il match tra Berrettini e De Minaur tramite Sky Go e Now.

Berrettini-De Minaur, i precedenti

E’ tutto in equilibrio in chiave precedenti, al momento sull'1-1. L’anno scorso De Minaur ha battuto in due set Berrettini in Australia, mentre due anni fa l’italiano riuscì a superare l’avversario al Queen's Club di Londra con un doppio 6-4.