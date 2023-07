Rabbia Berrettini, spunta la frase polemica a Wimbledon: "Se cado ti faccio causa!"

ROMA - Durante il secondo giorno dell'infinito derby azzurro a WImbledon tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, le condizioni dell'erba sul campo 12 non erano ideali a causa della pioggia e dell'alta umidità. Questa situazione ha creato tensione tra i giocatori, l'arbitro e gli organizzatori, che hanno cercato in ogni modo di far proseguire l'incontro. Dopo aver disputato il primo set il martedì (conquistato da Berrettini), i due giocatori sono tornati in campo il mercoledì e hanno disputato altri due parziali, vinti dal romano.