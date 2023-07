Delirio Berrettini, il gesto di Melissa Satta dopo la vittoria a Wimbledon

Prestazione magistrale quella di Matteo Berrettini . Il tennista romano accede al terzo turno di Wimbledon dopo aver superato in 3 set De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 . Sugli spalti è apparsa anche la sua compagna, Melissa Satta , che è sembrata incontenibile dopo la vittoria del suo fidanzato. Ecco cosa ha fatto...

Berrettini-De Minaur: la cronaca della partita

Wimbledon, la reazione di Melissa Satta dopo la vittoria di Berrettini

Melissa Satta è apparsa in estasi dopo la vittoria di Matteo Berrettini a Wimbledon. Il gesto della famosa showgirl non è rimasto inosservato sugli spalti, la commozione era visibile e ha esultato con gioia e felicità la vittoria del suo compagno alzandosi in piedi e applaudendolo energicamente.